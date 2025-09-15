Liviu Ciobotariu, out de la Petrolul? Când se decide soarta tehnicianului: „Voi avea o discuție cu conducerea”

Liviu Ciobotariu a pierdut un nou meci pe banca Petrolului, care a rămas cu 6 puncte după 9 etape în SuperLiga României. Fanii au început să-i ceară demisia în minutul 88 al partidei, iar tehnicianul de 54 de ani ar putea să le facă pe plac suporterilor după a treia înfrângere consecutivă.

UPDATE: Care este decizia lui Liviu Ciobotariu după Petrolul – Dinamo 0-3: „Voi avea o discuție cu conducerea în această seară”

Liviu Ciobotariu a dezvăluit că nu ar vrea să abandoneze corabia în mijlocul furtunii, însă suporterii și conducerea încep să își piardă răbdarea, așa că decizia nu îi aparține în totalitate:

„Astăzi am trăit o umilință, o rușine, atât eu, cât și jucătorii, chiar și oamenii care au venit pe stadion. Nu este ușor de digerat un 0-3 acasă. În prima repriză nu au fost ocazii, dar în minutul 44 facem o greșeală copilărească și primim gol. Dinamo în repriza secundă a jucat mai bine, noi a trebuit să ne desfacem, să riscăm.

Din păcate, nu reușim să ne redresăm și este un lucru ce ne apasă foarte tare. Pe mine, pe jucători, pe conducere și mai ales pe suporteri. Le înțeleg supărarea și le dau dreptate. Așteaptă mult mai mult de la noi. Le-am spus jucătorilor că trebuie să dăm mai mult dacă vrem să câștigăm, indiferent cu cine jucăm. Trebuie să compensăm prin atitudine, pe care azi am avut-o doar parțial.

În mod normal, eu nu sunt un om care să renunț la greu, doar că răbdarea nu este aliatul meu. Dacă lumea este nemulțumită, nu am ce face. Nu sunt supărat pe ei. Indiferent ce se va întâmpla, acești oameni vor rămâne sincer în inima mea pentru că ne-au încurajat mereu. Voi avea o discuție cu conducerea în această seară și vom vedea. Nu pot să spun că a fost acesta jocul de totul sau nimic, dar nu ne revenim.

Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare. Există presiune pe jucători și pe staff și avem multe momente în joc în care ne este teamă să ducem mingea cât mai rapid spre poarta adversă, iar asta s-a văzut și în jocul de astăzi. Din această teamă de a nu greși, jucătorii pasau înapoi, ceea ce nu e ok”, a spus Liviu Ciobotariu la flash-interviu, conform

Pleacă Liviu Ciobotariu de la Petrolul? Fanii au scandat „demisia” pentru al doilea meci consecutiv în SuperLiga României

Petrolul a pierdut rușinos încă un meci în SuperLiga, iar faptul că adversara a fost Dinamo București a lovit și mai tare în orgoliul fanilor ploieșteni. „Câinii roșii” au învins cu 3-0 și i-au lăsat pe „Lupii Galbeni” pe loc de baraj. fanii i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu de pe banca tehnică.

în condițiile în care pare că nu mai poate redresa corabia. Din cauza crizei tot mai clare de puncte, conducerea și antrenorul Petrolului Ploiești ar putea să încheie colaborarea.

La finalul înfrângerii la scor de neprezentare cu Dinamo, Liviu Ciobotaru și-a adunat elevii la centrul terenului și le-a ținut un discurs de câteva minute, după care a avut o discuție lungă cu ultrașii echipei ploieștene.

Ce spunea președintele Petrolului despre situația lui Liviu Ciobotariu înaintea partidei cu Dinamo

Conducerea ploieșteană este conștientă de criza în care se află echipa, dar și de presiunea pe care Liviu Ciobotariu o are din cauza rezultatelor extrem de slabe din acest de sezon. Singura victorie a ploieștenilor a fost împotriva nou-promovatei Metaloglobus.

„Este normal să fie dezorientat (n.r. – Liviu Ciobotariu). La orice club, când nu sunt rezultate, normal că ești agitat și încerci să cauți soluții. Am vorbit cu el. Toată lumea este focusată pentru a aduna puncte. Sunt convins că echipa se va salva și în acest an.

Avem un lot bun și avem toți jucătorii la dispoziție. Au fost probleme la fiecare etapă, iar acesta a fost un motiv pentru care rezultatele au întârziat să apară”, spunea Claudiu Tudor, în exclusivitate pentru FANATIK, înainte de meciul Petrolul – Dinamo