Liviu Ciobotariu, reacție acidă după ce Petrolul a remizat cu Hermannstadt: „Nu pot să trec aşa uşor peste ce s-a întâmplat azi”

, în etapa cu numărul șase din SuperLigii României. Prahovenii au deschis scorul după pauză din lovitură de la 11 metri, dar nu au reușit să țină de avantaj până la final.

Liviu Ciobotariu, dezamăgit după Petrolul – Hermannstadt 1-1

După o serie de două înfrângeri consecutive pe teren propriu, Petrolul nu a reușit nici de această dată să se impună în fața propriilor suporteri. În disputa cu Hermannstadt, prahovenii au fost egalați în minutul 82, după golul marcat de Sergiu Buș.

Sibienii au solicitat și o lovitură de la 11 metri, la o fază la care unul dintre jucătorii gazdelor a respins o minge cu mâna. La finalul partidei, antrenorul Liviu Ciobotariu nu și-a putut ascunde dezamăgirea pentru acest rezultat.

„Găzarii” au o singură victorie în actuala ediție a SuperLigii României și anume .

„Păcat ca nu am reuşit sa câştigăm azi, din nou am avut avantaj pe tabel şi nu am ştiut să gestionăm. Am întâlnit o echipă foarte bună, care joacă un fotbal bun. Există această doză de supărare că am reuşit să luăm doar un punct în meciul ăsta.

Sunt dezamăgit de rezultat. E un moment dificil. E un început de campionat ratat. Ca şi joc băieţii au avut atitudine, mă refer la puncte. Şi aceste ghinioane… iar la începutul jocului Marin s-a accidentat, am schimbat sistemul. Aia e, face parte din joc.

Sunt dezamăgit aşa. Dar trebuie să ne ridicăm. Trebuie mai multă luciditate la finalizare, mai pragmatici. Prima dată facem analiza la meciul ăsta, nu pot să trec aşa uşor peste ce s-a întâmplat azi şi după ne gândim la următorul meci cu Craiova!”, a declarat Liviu Ciobotariu.

Gicu Grozav: „E o supărare că nu am câștigat acasă”

„Din păcate nu reușim să obținem prima victorie acasă. Un meci greu, cu o echipă omogenă, dar ne-am mobilizat bine, am marcat primii, după care ne-au împins un pic. Nu am reușit să rămânem la fel de motivați și am luat un gol.

Chiar simțeam că putem obține victoria, am mai avut câteva ocazii, am stat peste ei, din păcate am reușit doar un gol din penalty. E o supărare că nu am câștigat acasă, dar va veni și victoria.

Nu suntem mulțumiți, simțeam că puteam să acumulăm mai multe puncte, dar situația reală e cea din clasament. Mergem mai departe și trebuie să o luăm meci cu meci. La meciul următor va fi greu, dar sunt convins că putem să arătăm un fotbal bun, sunt încrezător că putem face un rezultat bun la Craiova”, a declarat Gicu Grozav, potrivit .