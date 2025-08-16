Sport

Liviu Ciobotariu, reacție acidă după ce Petrolul a remizat cu Hermannstadt: „Nu pot să trec aşa uşor peste ce s-a întâmplat azi”

Petrolul și Hermannstadt au remizat sâmbătă în cadrul etapei a șasea din SuperLiga.
Daniel Işvanca
17.08.2025 | 00:35
Liviu Ciobotariu reactie acida dupa ce Petrolul a remizat cu Hermannstadt Nu pot sa trec asa usor peste ce sa intamplat azi
ULTIMA ORĂ
Liviu Ciobotariu, concluzii după Petrolul Ploiești - Hermannstadt 1-1 FOTO:Valentin Macrea/SPORT PICTURES

Petrolul Ploiești a remizat pe teren propriu cu cei de la Hermannstadt, în etapa cu numărul șase din SuperLigii României. Prahovenii au deschis scorul după pauză din lovitură de la 11 metri, dar nu au reușit să țină de avantaj până la final.

ADVERTISEMENT

Liviu Ciobotariu, dezamăgit după Petrolul – Hermannstadt 1-1

După o serie de două înfrângeri consecutive pe teren propriu, Petrolul nu a reușit nici de această dată să se impună în fața propriilor suporteri. În disputa cu Hermannstadt, prahovenii au fost egalați în minutul 82, după golul marcat de Sergiu Buș.

Sibienii au solicitat și o lovitură de la 11 metri, la o fază la care unul dintre jucătorii gazdelor a respins o minge cu mâna. La finalul partidei, antrenorul Liviu Ciobotariu nu și-a putut ascunde dezamăgirea pentru acest rezultat.

ADVERTISEMENT

„Găzarii” au o singură victorie în actuala ediție a SuperLigii României și anume cea obținută la Clinceni, 3-0 împotriva celor de la Metaloglobus.

„Păcat ca nu am reuşit sa câştigăm azi, din nou am avut avantaj pe tabel şi nu am ştiut să gestionăm. Am întâlnit o echipă foarte bună, care joacă un fotbal bun. Există această doză de supărare că am reuşit să luăm doar un punct în meciul ăsta.

ADVERTISEMENT
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care...
Digi24.ro
„N-am fost niciodată prieteni”. Masacrul din ajunul celui de-Al Doilea Război Mondial care bântuie relația dintre două mari puteri

Sunt dezamăgit de rezultat. E un moment dificil. E un început de campionat ratat. Ca şi joc băieţii au avut atitudine, mă refer la puncte. Şi aceste ghinioane… iar la începutul jocului Marin s-a accidentat, am schimbat sistemul. Aia e, face parte din joc. 

ADVERTISEMENT
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente...
Digisport.ro
Vladimir Putin s-a urcat în ”Bestia” lui Donald Trump și au urmat momente total neașteptate, care s-au viralizat instant

Sunt dezamăgit aşa. Dar trebuie să ne ridicăm. Trebuie mai multă luciditate la finalizare, mai pragmatici. Prima dată facem analiza la meciul ăsta, nu pot să trec aşa uşor peste ce s-a întâmplat azi şi după ne gândim la următorul meci cu Craiova!”, a declarat Liviu Ciobotariu.

ADVERTISEMENT

Gicu Grozav: „E o supărare că nu am câștigat acasă”

„Din păcate nu reușim să obținem prima victorie acasă. Un meci greu, cu o echipă omogenă, dar ne-am mobilizat bine, am marcat primii, după care ne-au împins un pic. Nu am reușit să rămânem la fel de motivați și am luat un gol. 

Chiar simțeam că putem obține victoria, am mai avut câteva ocazii, am stat peste ei, din păcate am reușit doar un gol din penalty. E o supărare că nu am câștigat acasă, dar va veni și victoria.

Nu suntem mulțumiți, simțeam că puteam să acumulăm mai multe puncte, dar situația reală e cea din clasament. Mergem mai departe și trebuie să o luăm meci cu meci. La meciul următor va fi greu, dar sunt convins că putem să arătăm un fotbal bun, sunt încrezător că putem face un rezultat bun la Craiova”, a declarat Gicu Grozav, potrivit Digi Sport.

Laurențiu Reghecampf analizează derby-ul Rapid – FCSB. „Eu aș băga prima echipă”. Politic...
Fanatik
Laurențiu Reghecampf analizează derby-ul Rapid – FCSB. „Eu aș băga prima echipă”. Politic sau Bîrligea, număr 9?
Scene neverosimile la baschet! Imnul României, huiduit copios de maghiari la meciul câștigat...
Fanatik
Scene neverosimile la baschet! Imnul României, huiduit copios de maghiari la meciul câștigat de naționala țării vecine cu 86-66. Video
Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și...
Fanatik
Akdag vs Mihăilă, duelul românilor din Superliga Turciei. Cât s-a terminat meciul și ce note au primit cei doi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la...
iamsport.ro
Probleme pentru Sabău înainte de meciul cu Farul! Jucătorul a plecat de la echipă și nu mai răspunde la telefon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!