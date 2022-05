Liviu Ciobotariu, replică acidă pentru oficialii de la FCSB. „Eu le-am reproșat că au jucat cu Miron și nu cu Vinicius?”

Rezultatul obținut de FC Voluntari în duelul cu FCSB din penultima etapă în Casa Pariurilor Liga 1, scor 2-2, a stârnit un val de r . Tehnicianul Liviu Ciobotariu a ajuns la capătul răbdării și le-a dat replica.

Liviu Ciobotariu: ”Sunt condamnat că am jucat corect”

Înaintea partidei FC Voluntari – FCSB 2-2, din etapa a 9-a a fazei play-off în Casa Pariurilor Liga 1, ilfovenii tocmai obținuseră calificarea în finala Cupei României și foarte mulți oameni de fotbal au mers pe ideea că antrenorul Liviu Ciobotariu va menaja cei mai importanți jucători.

Însă, și i-a încurcat pe roș-albaștrii, direcționând titlul spre CFR Cluj.

Reacțiile din partea oficialilor de la FCSB continuă să curgă, iar Ciobotariu, ajuns la capătul răbdării, a decis să le răspundă celor care îl acuză că nu a abordat partida cu ”rezervele”.

”Eu am văzut că înaintea meciului cu noi căutau (oficialii echipei FCSB – n.r.) deja stadion pentru CFR. Ce a zis domnul Becali, că nu se împiedică de Voluntari? Domnilor, în ce țară trăim?

Sunt condamnat că am jucat corect și mi-am apărat șansele? Eu am avut reproșuri la adresa celor de la FCSB că au jucat cu Miron, nu cu Vinicius? Când am jucat cu FCSB și am pierdut 4-0, cu ce echipă am jucat?

Păi, atunci, sunt eu vinovat? De ce sunt acuzat? Că nu am jucat cu cine voiau ei? Eu i-am zis lui Petrea sau lui MM să joace cu Vinicius, cu Crețu, cu cine au ei pe acolo?

Le înțeleg frustrarea, dar mă acuzi pe mine că am jucat corect? Eu am stat, am tăcut, am tăcut, dar nu e normal. Ce ar fi vrut domnul Becali? Ce motive aveam să joc cu echipa a doua?”, a tunat Liviu Ciobotariu, în cadrul unei conferințe de presă.

Ce îi motivează pe cei de la FC Voluntari

Antrenorul ilfovenilor și-a continuat discursul explicând și de ce jucătorii lui sunt extrem de motivați în acest final de campionat. La mijloc sunt bonusurile promise de conducerea clubului, în funcție de performanță.

”Avem un bonus dacă terminăm pe locul 5, altul dacă terminăm pe locul 4. Ca să explic de ce jucăm fiecare meci la fel, pentru a ne lua bonusul de performanță. Am ratat bonusul de Cupă, trebuie să ne concentrăm pentru locul 4”, a mai spus Ciobotariu.

Acesta a mai spus că nu știe dacă va continua la FC Voluntari și în sezonul viitor și că va avea o discuție finală cu conducătorii clubului abia după ultimul meci din campionat, cel de luni, cu FC Argeș, în deplasare.

”O să am o discuție. I-am rugat pe conducătorii de la FC Voluntari să terminăm finala, după care vom discuta. Încă nu am semnat prelungirea. După ultimul meci din play-off, sunt un antrenor liber. În momentul de față trebuie să mă reculeg puțin. Sunt puțin zdruncinat după finala pierdută”, a explicat Liviu Ciobotariu.