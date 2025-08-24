Liviu Ciobotariu știe unde s-a făcut diferența în Universitatea Craiova – Petrolul 2-0. „Acolo s-a rupt totul”

Petrolul Ploiești s-a văzut învinsă de Universitatea Craiova, în etapa cu numărul 7 din Superliga României. . După meci, antrenorul „lupilor galbeni” a subliniat lucrurile care nu au funcționat în jocul echipei sale. Totodată, el a ținut să laude un fotbalist din Bănie.

Petrolul Ploiești, învinsă în Bănie. Primele reacții din tabăra „lupilor galbeni”

Prahovenii nu au făcut un meci slab cu Universitatea Craiova, însă oltenii au demonstrat forță pe final și au obținut un nou succes în Superliga României. Echipa din Bănie rămâne neînvinsă, iar fanii visează deja la un titlu.

Liviu Ciobotariu, dezamăgit după Universitatea Craiova – Petrolul 2-0

Liviu Ciobotariu a analizat în detaliu partida de pe „Ion Oblemenco”. Antrenorul celor de la Petrolul a avut un discurs categoric și a dat de înțeles că, în următoarele etape, jucătorii trebuie să trateze cu mult mai multă atenție anumite faze de joc. Tehnicianul l-a complimentat pe

„Am întâlnit o echipă cu o calitate foarte bună, atât individuală, cât și colectivă. Știam acest lucru și știam că adversarul nostru ne va pune în dificultate. Încă o dată, mă repet: au jucători care pot dezechilibra în orice moment.

Am avut momente în care am încercat să ne apărăm, să ieșim pe contraatac și să ducem atacurile poziționale, dar pentru a obține un punct sau puncte la Craiova trebuie mult mai mult. Le-am transmis și jucătorilor că trebuie să marcăm, să jucăm cu curaj, cu personalitate și să fim agresivi. În unele momente am reușit acest lucru, dar, în momentul în care cei de la Craiova au făcut schimbările, totul s-a dezechilibrat. Mă refer la organizarea noastră defensivă.

La primul gol, am scăpat foarte ușor oamenii din marcaj, din zona în care trebuia să-i blocăm, și de acolo totul s-a dereglat. Suntem dezamăgiți și supărați, dar victoria lor este meritată; au jucat mult mai bine.

Când încasezi un gol pe Oblemenco, este greu să-ți revii. Ai nevoie de multă personalitate, mult curaj și încredere pentru a o lua de la capăt. Acolo s-a rupt totul, când s-au făcut schimbările. Acolo s-a dezechilibrat partida. Trebuie să recunosc că schimbările noastre nu au fost cele potrivite, dar trebuie să ne revenim cât mai curând.

Nu avem mult timp la dispoziție pentru a pregăti meciul din Cupa României de la Iași. Există această frustrare, această dezamăgire, trec etapele și nu putem să acumulăm punctele. Îmi pare rău pentru suporterii noștri care fac deplasările. Ar trebui să jucăm și pentru ei; sunt oameni care suferă atunci când pierdem și trebuie să fim conștienți de acest lucru, atât eu, cât și jucătorii.

Îi înțeleg și trebuie să dăm mult mai mult. Dacă nu putem și nu avem calitate, pentru că acesta este adevărul, ar trebui să jucăm cu inima, să fim mult mai agresivi și devotați. Fiecare joacă pe calitățile sale. Suntem datori și nu este ok că nu reușim să înscriem. Este clar că intervine ceva, fără să critic echipa: intervine calitatea jucătorilor.

L-am văzut pe Baiaram cum a intrat… Doamne ferește! Fotbalist! Ce să-i spui la băiatul ăsta?”, a explicat Liviu Ciobotariu după meci.

Paul Papp: „E frustrant, dar asta e”

Paul Papp, veteranul din defensiva „lupilor galbeni”, a avut și el un discurs în forță la finalul partidei din Bănie. Fundașul celor de la Petrolul și-a atenționat colegii că situația din clasament nu arată prea bine după primele 7 etape și că e nevoie de o schimbare.

„Cred că am avut un meci greu cu liderul, știam că sunt o echipă bună, profită de spații. Am stat bine, dar la cea mai mică nesincronizare ne-au taxat: centrare întoarsă, nimeni nu a coborât cu Crețu și cam asta a fost. Noi am încercat să ne apărăm bine. Știam că pun presiune mare acasă, că au avânt. Craiova, echipă bună, și-a făcut lot bun, echilibrat.

Puteam să marcăm în prima repriză, am avut bară. Puteam profita mai mult, dar, na… Fără șuturi pe poartă e frustrant, dar asta e. Trebuie să ne trezim. E etapa 7 și avem 6 puncte, nu e ok. Se îngroașă gluma. Ne simțim în pericol, nu facem puncte, e frustrant, greu.

Cred că până acum am stat bine defensiv, dar am făcut prea multe greșeli personale, iar la cea mai mică eroare personală am fost taxați. Cu Hermannstadt, cu FCSB… în schimb, noi nu am taxat. Asta se vede în clasament.

Următorul duel e la Iași, vrem să accesăm în grupele Cupei României, este un obiectiv. Va fi greu. Nu avem moral foarte bun, așa că trebuie să vorbim între noi. Apoi ne vom gândi la meciul de la Constanța”, a explicat Paul Papp, conform