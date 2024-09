Liviu Ciobotariu, supărat după Sepsi – Botoșani 3-0: „Acesta e lotul, n-avem ce face!”

Antrenorul moldovenilor nu este mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, dar speră să reușească să aducă rezultate bune pentru echipă. Totodată, a vorbit și despre starea lui Hervin Ongenda, care a evoluat 45 de minute.

Liviu Ciobotariu, supărat după Sepsi – Botoșani

Liviu Ciobotariu a fost supărat după înfrângerea suferită de , fiind nemulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție: „Am făcut o primă repriză destul de bună, adversarul nu ne-a pus în dificultate doar la o singură acţiune, am luat gol.

Ca şi puncte pozitive am avut o posesie bună, am încercat, am dus mingea până în ultimii 30 de metri, acolo nu ne-am descurcat deloc, n-am reuşit să băgăm mingea în poartă, este o veche problemă a noastră.

În 8-9 meciuri am marcat doar 5 goluri, foarte puţin pentru o echipă care vrea să rămână în prima ligă. Trebuie să fim puternici, este adevărat că în ultimele trei etape n-am arătat foarte rău.

Cel puţin la meciul de acasă cu Petrolul am avut multe situaţii de a marca, am dus mingea bine până în ultimii de 30 metri, dar la finalizare suntem foarte, foarte restanţi”.

„Sunt dezamăgit!”

„Am spus, sunt dezamăgit pentru că până la urmă ducem jocul bine dar nu reuşim să înscriem. Au fost greşeli în lanţ, şi la primul gol şi la la treilea gol când ne-am lăsat descoperiţi, la golul doi s-a rupt puţin echilibrul, la penalty, n-am apucat să vad”, a .

„Hervin Ongenda n-are ritm de joc, abia a venit, i-am dat azi 45 de minute ca să-l am cât de cât pregătit pentru meciul următor.

Acesta este lotul, cu el vom merge la luptă, nu avem ce face, până la urmă trebuie să ne descurcăm aşa cum suntem. Trebuie să muncim mai mult pentru că avem nevoie de mai multă agresivitate.

Vreau agresivitate şi în antrenamente dar şi în meciurile oficiale, după minutul 60-70 s-a rupt echilibrul”, a mai spus Liviu Ciobotariu, la finalul meciului.