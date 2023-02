Liviu Ciobotariu, un car de nervi după Rapid – FC Voluntari 4-1: ”Trebuie să iau măsuri, mă simt umilit”

Ilfovenii partida din Giulești și sunt mai aproape de retrogradare decât de locurile de play-off.

Liviu Ciobotariu anunță măsuri drastice după Rapid – FC Voluntari 4-1

La finalul întâlnirii Rapid – FC Voluntari 4-1, din etapa a 24-a din SuperLiga, Liviu Ciobotariu nu și-a putut ascunde supărarea pe elevii săi, dar a recunoscut că o parte din vina acestui eșec îi aparține.

”Suntem într-o cădere de formă. Am încasat 4 goluri din careul nostru, din 7-8 metri. Am fost umiliți. Am făcut doar act de prezență. Nu am fost inspirat nici la primul 11, nici la schimbări.

Problema e că am devenit o echipă vulnerabilă, nu am avut atitudine, agresivitate, personalitate. Am început cu 3 stoperi și am luat două goluri din axul central. Am părut ca o echipă mică, îmi asum rezultatul, sunt responsabil”, a declarat Ciobotariu.

Ciobotariu îngrijorat de situația din clasament

”Trebuie să iau măsuri, nu se mai poate. Mă simt umilit, într-un cuvânt. Mă deranjează că antrenăm ceva și facem altceva. Totul pleacă de la personalitate, nu am avut posesie, nu am trecut centrul terenului cu mingea. Suntem vulnerabili, primim gol din orice poziție.

”Noi știam unde jucăm, nu este primul meci pe Giulești. Ne așteptam să fie stadionul plin, cu atmosferă frumoasă. Noi am făcut prea multe greșeli, impardonabil la nivelul ăsta. Situația devine periculoasă. Voi lua măsuri, altfel nu putem să înaintăm.

Mă îngrijorează situația din clasament, etapele se scurg, celelalte echipe adună puncte. Jocul nu ne dă speranțe. Vom schimba foaia și vor fi repercusiuni”, a mai spus .

Rață speră ca Ciobotariu să nu fie demis

La rândul său, mijlocașul Vadim Rață este de părere că jucătorii de la FC Voluntari trebuie să schimbe ceva la atitudine și speră că antrenorul Liviu Ciobotariu să continue la echipă, deoarece nu este vinovat de seria mai proastă.

”Nu e puțin umilitoare, e foarte umilitoare. Mă doare mult, ne-am prezentat foarte slab, nu știm ce s-a întâmplat cu noi. Înainte de meci, am vorbit să jucăm mai agresiv, dar când am ieșit nu am fost noi. E o statistică ce ne doare cel mai mult. Trebuie să reglăm lucrurile, pentru că suntem în cădere.

E adevărat că avem un program foarte greu, dar nu e o scuză. Trebuie să schimbăm ceva la atitudine, calitate avem. Poate ne-am concentrat prea mult și când am ieșit pe teren eram cu moralul la pământ. Anul trecut, când eram pe val, parcă ne mergea mai bine, mai aveam puțin noroc, mai sărea mingea la noi.

Acum, când nu avem puncte, și norocul s-a întors de la noi, toate mingile sar la adversar. E deja un blocaj psihic, trebuie să ne adunăm undeva, să bem o bere împreună și să fim mai uniți și să ne relaxăm. Înainte de vacanță eram bine, eram cu gândul la play-off, acum ne gândim să nu retrogradăm direct.

Nu cred că e Mister vinovat. Cu el am obținut cele mai bune rezultate și tot cu el trebuie să mergem până la capăt. Eu știu că de obicei plătește antrenorul, dar eu simt că noi suntem vinovați pentru că nu facem destul pe teren, nu câștigăm dueluri”, a afirmat internaționalul moldovean.