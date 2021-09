Liviu Dragnea, afirmații dure la adresa lui Klaus Iohannis: „Lui îi este teamă că după ce va nu va fi președinte îl leagă”

În primul interviu la TV după eliberarea condiționată din închisoare, Liviu Dragnea a făcut a făcut acuzații grave la adresa lui Klaus Iohannis.

Totodată, a dezvăluit ce frică are și ce obiective au cei de la guvernare.

Liviu Dragnea: „Ce este acum în România este o dictatură a lui Klaus Iohannis”

După 2 ani și jumătate, Dragnea a fost din nou invitat într-o platou de televiziune. Prezent duminică seara la Realitatea Plus, fostul președinte al PSD a declarat că lui Klaus Iohannis „îi este teamă că după ce va nu va fi președinte îl leagă.”

„Ce este acum în România este o dictatură a lui Iohannis. Este vizibil pentru toată lumea. Există această structură de guvernare, coordonată de Iohannis, ajutată de PSD, coordonat și el de Iohannis, care au câteva obiective majore.

Primul obiectiv, datorită căruia ei în continuare sunt protejați, este să predea România bucată cu bucată, companie cu companie, domeniu cu domeniu. Alt obiectiv pentru guvern în ansamblu este cum să ia comisioane din ce în ce mai grase pe sumele uriașe cheltuite, nedând nici până azi vreo explicatie pentru miliardele de euro împrumutate în ultimii ani.(…)

Pentru Iohannis, obiectivul este de protecție personală. Lui îi este teamă că după ce va nu va fi președinte îl leagă”, a declarat Dragnea în cadrul emisiunii „Culisele statului paralel”.

„De cîteva luni de zile toată lumea asistă la un circ PNL. România nu o va duce mai bine cu Cîțu sau Orban”, a mai declarat fostul politician.

În cadrul emisiunii de duminică seară, Dragnea a vorbit și despre clipele grele petrecute în închisoare. Timp de 9 luni nu a văzut soarele, având voie să iasă afară doar după apus.

„În penitenciar a fost ca-n iad. (…)Am avut un regim penitenciar special.Nouă luni de zile am stat închis la izolare, în care doar 50 de minute ieșeam afară. Am văzut foarte puțin lumina zilei. Ieșeam după apus”, a spus Dragnea, la Realitatea TV.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în 27 mai 2019. El a fost eliberat condiționat în 15 iulie 2021.Fostul demnitar a fost găsit vinovat de faptul că a angajat fictiv două reprezentante PSD la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman, în timp ce ele făceau muncă de partid la sediul PSD.

De la condamnare și până la eliberare, Liviu Dragnea a făcut 781 zile de închisoare. Acesta are interdicție de a candida pentru funcții publice sau drept de vot până în 2024.