“Liviu Dragnea? Cum să ajungi păpușarul României dintr-un vânzător de bere la pet?!” Verdictul politologilor în cazul fostului lider PSD

Eliberat condiționat din închisoare, fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, bate drumurile la DNA. În iunie 2020, la trei ani de la începutul anchetei Teldrum, Liviu Dragnea a trecut de la calitatea de suspect, la cea de inculpat. După ce fostul lider PSD a fost înștiințat că sechestrul a fost menținut, prietenul său apropiat, Codrin Ștefănescu, a declarat că „autoritățile fac un abuz, dovadă a unor spaime imense”.

În replică, politologul Cătălin Avramescu a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK: „Nici măcar în vremea în care era păpușarul României, Liviu Dragnea n-a inspirat teamă! Cred că el inspiră un alt sentiment, în rândul contestatarilor săi: o repulsie intensă!”

Profesorul Avramescu a continuat, atacând „la baionetă”: „Chestiunea legată de Liviu Dragnea nu este aceea a problemelor sale din justiție. Pentru mulți români, marea preocupare este tipul de om reprezentat de acesta, și anume învârtitul îngâmfat și iresponsabil. Multor români nu le place acest gen. În schimb, pentru alții, Dragnea reprezintă un model de urmat, paradoxal, tocmai pentru că este un învârtit, un obraznic și un iresponsabil”.

Politologul Cătălin Avramescu: „Cum să ajungi păpușarul României, dintr-un vânzător de bere la pet, pe o terasă cu scaune din plastic?”

a avut darul să-l înfurie pe interlocutorul nostru Fostul lider al PSD a fost așteptat la intrare de aproximativ 20 de susținători, iar o femeie a aruncat cu ouă și cu iaurt în protestatarii „Rezist”. Susținătorii lui Dragnea purtau pancarte cu mesaje precum „Opriți hărțuirea nevinovaților” și „Liviu Dragnea nu uita, dreptatea e de partea ta”.

În ciuda faptului că fostul lider al PSD încă se mai bucură de o anumită popularitate, și-a continuat atacul devastator la adresa acestuia, pe care îl consideră simbolul unui anumit tip de politician, care, în opinia sa, ar trebui evitat.

„M-aș bucura ca, în România, învârtitul iresponsabil să devină un tip sortit eșecului. Din păcate, dacă ne uităm în jur, observăm că lucrurile nu stau așa. Învârtitul iresponsabil prosperă, iar Liviu Dragnea este un exemplu. Cum Dumnezeu, de la stadiul de vânzător de bere la pet pe o terasă cu scaune din plastic dintr-o comună din Teleormanul anilor ’90, să ajungi păpușarul României, 20 de ani mai târziu?”, s-a întrebat retoric, interlocutorul nostru.

Politologul consideră că sistemul politic românesc, pe care îl numește „baltă fetidă”, reprezintă un mediu de cultură potrivit ascensiunii personajelor de tipul fostului șef al social – democraților.

„Are Liviu Dragnea un proiect politic?”, s-a întrebat, retoric, profesorul Avramescu. Tot dumnealui a și răspuns: „Evident că nu! Liviu Dragnea nu a avut niciodată un proiect politic. El nu cunoaște ideologii politice și nu dispune de noțiuni legate de buna guvernare”.

„Există o presiune de clică, pentru ca Dragnea să preia frâiele în PSD”

Politologul consideră că, deși fostul lider social – democrat „nu are nicio legătură cu politica, totuși, există o presiune de clică pentru ca Liviu Dragnea să preia frâiele în PSD. Categoric, acest partid este hămesit după asemenea lideri”.

„În măsura în care, totuși, aș putea să-mi dau seama cine este Marcel Ciolacu, un om greu de înțeles, cu un profil șters, realizez că PSD-ul are nevoie de oameni „tari în clonț”, cum se spune pe la noi. Partidul are nevoie de tipi obraznici, care să sfideze instituțiile. O mai face și Ciolacu, ocazional, dar nu are talentul omului nostru din Teleorman. Din acest motiv, există presiunea de clică, la care mă refeream, pentru ca un om de tipul lui Liviu Dragnea să se întoarcă și să țină hățurile”, a continuat Avramescu.

Atunci când s-a referit la actualul lider al PSD, intervievatul nostru a luat în calcul și felul în care, luni seară, Marcel Ciolacu a amenințat Guvernul cu un miting în Piața Victoriei, în cazul în care Guvernul va face diferențe între aleșii locali, la rectificarea bugetară. Aflat în studioul postului România TV, Ciolacu a criticat inclusiv PNRR-ul și a fost de părere că „este exclus ca anul acesta să prindem vreun ban. Suntem rușinea Europei”.

Fostul lider poate transforma PSD-ul într-un partid mai agresiv

Întorcându-ne la Liviu Dragnea, apare întrebarea dacă, în cazul unei reveniri a acestuia în PSD, adversarii din PNL ar putea exploata respectiva mutare, la capitolul imagine. „Categoric că ar fi un avantaj pentru liberali, pentru că, în acel moment, PSD-ul s-ar transforma într-un partid mai agresiv decât este acum. Ar reveni vremurile bune, cu ghilimelele de rigoare, pentru simpatizanții de genul acelora care aruncă în protestatari sau în ziariști cu iaurt și cu ouă. Pentru PSD, acelea erau „vremurile bune””, a continuat Cătălin Avramescu.

Totuși, potrivit politologului, ipotetica revenire a lui Dragnea ar putea fi un avantaj și pentru PSD, mai ales din punct de vedere electoral. Astfel, datele competiției politice s-ar schimba, „așa cum s-a întâmplat pe vremea unor lideri foarte polarizanți, precum Viorica Dăncilă. Pe timpul acela, toată lumea vota orice, numai să nu câștige PSD-ul”.

Guvernare PSD? Iohannis nu și-ar „scufunda” ultimii ani ai mandatului

Cătălin Avramescu exclude, cu hotărâre, posibilitatea ca, într-un viitor apropiat, PSD să revină la guvernare. „Acest partid nu are matematica electorală de partea sa. În primul rând, nu dispune de un număr necesar de mandate, astfel că ar trebui declanșate alegeri anticipate. Acest lucru n-ar fi posibil decât dacă PSD ar avea de partea sa această bizară coaliție AUR – UDMR – minorități. Cu siguranță, în politica românească, am fost martorii multor ciudățenii, dar nici măcar o asemenea situație n-ar fi garantat că PSD-ul ar obține mai multe mandate decât are în prezent. Probabil că nici AUR nu va obține mai multe voturi, astfel că nimic nu este sigur”, consideră profesorul universitar.

Partenerul nostru de dialog a observat că, incusiv în situația în care ar obține mai multe mandate, inițiativele acestor formațiuni menționate anterior ar trebui să ajungă pe biroul lui Klaus Iohannis.

„Actualul președinte nu s-a făcut remarcat prin multe lucruri, dar am îndoieli că și-ar scufunda ultimii doi ani de mandat, oferind funcția de prim-ministru unui PSD reîncarnat”, a spus Avramescu.

Cum își dau partidele cu… scaunele în cap

Dincolo de efervescența creată în jurul lui Liviu Dragnea, Cătălin Avramescu a constatat un fenomen de masă, în politica românească actuală. Potrivit politologului citat, formațiunile politice traversează o perioadă de frământări aprige după alegeri, tensiunile fiind mai mari ca în trecut.

În acest sens, profesorul Avramescu a declarat: „Certurile din cadrul partidelor au devenit un obicei al pământului. Între scrutinurile electorale, pe toți îi apucă vrajba. Excepția este UDMR-ul, care nu este un partid, ci o balama, a cărei existență se datorează numai unei bizarerii a legii electorale. Dar, dacă discutăm despre partidele politice, observați că, între alegeri, toate își dau cu scaunele în cap. Sigur, dacă ar face-o între ele, ar mai avea o logică, dar discutăm despre bătăliile dintre membri aceluiași partid”.

Analistul politic a oferit, drept exemplu, tensiunile din sânul USR, dar și cele dintre USR și PLUS, formațiuni care fac parte din aceeași alianță. „Acest fenomen se petrece și în PNL și chiar în AUR, unde probabil că vor mai exista scandaluri. Așa se întâmplă în momentul în care scopul nu este buna guvernare, ci debarasarea de cei cu care te îmbrățișai cu două luni înainte, la televizor. Ne mai mirăm că electoratul lipsește în masă de la alegeri sau că oamenii care se prezintă la urne o fac în scârbă”, a adăugat Avramescu.

„În trecut, zburau invectivele. Acum, zboară iaurtul, la ușa pușcăriei!”

„Problema datează încă din anii ’90, dar parcă în acest ciclu electoral a intervenit mai rapid și „mai” penibil din alte ocazii. Și PSD-ul a traversat asemenea perioade, chiar pe vremea șefiei lui Victor Ponta, care, deși mergea din victorie în victorie, totuși avea contestatari în propriul partid”, și-a continuat analiza politologul.

În final, Cătălin Avramescu a revenit la contextul legat de polemicile create în jurul lui Liviu Dragnea. Paralela dintre perioada la care se referea anterior și evenimentele din zilele noastre este trasată tot cu ajutorul… recentei vizite a fostului lider social – democrat, la DNA.

„Totuși, în trecut, nu se duceau luptele electorale chiar din ușa pușcăriei, cu pensionari aruncând cu ouă și cu iaurt… Se certa Ponta cu Dragnea, cu Dăncilă sau cu Grindeanu. Dar, trebue spus, din nou cu ghilimelele de rigoare, au fost momente de strălucire. Cum să votezi, domnule, împotriva propriului Guvern, cum s-a întâmplat cu Sorin Grindeanu?… Este o performanță, dar, revenind la episodul vizitei lui Liviu Dragnea la DNA, chiar din ușa pușcăriei, așa ceva nu se întâmplase. Zburau invectivele, dar nu zbura iaurtul!”, a încheiat, ironic, Cătălin Avramescu.