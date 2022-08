Liviu Dragnea, despre ministrul său preferat: ”Petre Daea e o mare dezamăgire pentru mine”

Dragnea îl acuză pe Daea că e interesat doar de bani și nu face nimic pentru agricultura românească. Mai mult, fostul lider PSD susține că există zvonuri cum că Daea e cel care l-a ”turnat” pe fostul ministru al agriculturii Adrian Chesnoiu, doar pentru a-i lua locul.

Liviu Dragnea, dezamăgit de Petre Daea

”Pentru mine Daea este o mare dezamăgire! Face totul doar de impresie! Știți cui trebuie să spuneți? Celor care bagă în pământ și se chinuie, celor care nu trăiesc nici cu un zâmbet al lui Daea, nici cu o vorbă meșteșugită a lui Daea nu trăiește. Oamenii ăștia se chinuie”, a declarat Dragnea, făcând referire la agricultorii care suferă pentru că Daea nu-i ajută cu nimic concret.

Mai mult, Dragnea crede că fostul ministru al agriculturii Adrian Chesnoiu a ajuns pe mâna DNA din cauza lui Petre Daea. Chesnoiu l-ar fi deranjat inclusiv pe Marcel Ciolacu pentru că , o altă figură importantă din PSD.

”Pentru mine nu mai este om Petre Daea, nici măcar patriot. El urmărește doar banii! Am vorbit cu el înainte să vină ministru și ce faci: stai un an, doi pe acolo și nu faci nimic. Sunt vorbe prin piață că Daea l-a turnat pe Chesnoiu pentru a-i lua locul. Chesnoiu era un băiat foarte interesant, chiar dacă era total sub papucul lui Stănescu.

Ciolacu a început să fie foarte supărat pentru că Stănescu se dezvoltase foarte mult pe agricultură și Ciolacu era supărat pentru că lua măsuri Chesnoiu care îl ajutau pe Paul Stănescu. L-au distrus pe Chesnoiu pentru a-i tăia aripile lui Stănescu”, a explicat Liviu Dragnea, pentru

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, este un personaj controversat în interiorul PSD. Cu o influență destul de mare în partid și o amenințare constantă la adresa actualului lider Marcel Ciolacu, Stănescu iese rar cu declarații publice și preferă să conducă partidul din umbră. De altfel, după căderea bruscă a lui Liviu Dragnea, Paul Stănescu a fost foarte aproape să ajungă, oficial,

Cu toate acestea, Stănescu a avut recent o reacție dură, printre singurele din politica românească, după discursul controversat al lui Viktor Orban de la Băile Tușnad.

”România nu este o trambulină pentru mesajele antieuropene și proruse, nici ale premierului Viktor Orban, nici ale membrilor guvernului ungar.

Dacă aceștia doresc să critice acțiunile comune ale UE și NATO și să facă previziuni legate de agresiunea la care este supusă Ucraina din partea Rusiei, atunci să o facă de pe teritoriul Ungariei, unde au libertatea de a spune ce vor. În interiorul unui alt stat, astfel de mesaje sunt inadecvate.

Nu avem nevoie ca acestea să se amestece toxic, în spațiul public românesc, cu angajamentele și pozițiile noastre clare în favoarea consolidării și susținerii proiectului european. Să spui că UE a pierdut războiul este absolut inutil, superficial și necredibil, mai ales când vorbești de pe poziția complicată de stat izolat politic în UE. Înțelepciunea proverbială maghiară poate fi utilă, dar cea politică lasă de dorit”, explica Paul Stănescu.