Liviu Dragnea, dezvăluiri după doi ani de detenție: “A fost ca în iad. Timp de nouă luni am văzut foarte puțin lumina zilei”

Fostul lider al PSD a fost eliberat condiționat, după ce a fost privat de libertate pe 27 mai 2019. Fostul politician a povestit prin ce a trecut în cei doi ani de detenție.

Liviu Dragnea a mărturisit că mai bine de 9 luni nu a văzut aproape deloc lumina zilei. În această perioadă a avut voie să iasă din celulă abia după apusul Soarelui și atunci numai o oră.

Fostul a rămas cu un gust amar după cei doi ani petrecuți în închisoare, care l-au marcat din mai multe puncte de vedere.

Liviu Dragnea, declarații despre perioada de detenție. Ce l-a marcat în închisoare

„În penitenciar a fost ca în iad. Din păcate sistemul penitenciar este gândit greșit și societatea greșește că tratează atât de superficial tot ce se întâmplă.

Am stat 9 luni de zile închis, ieșeam câte 50 de minute pe zi afară, însă după ce apunea Soarele. Eu timp de 9 luni am văzut foarte puțin lumina zilei. În final am câștigat printr-o hotărâre judecătorească.

Cele 9 luni de zile care m-au afectat profund nu mai pot fi întoarse, pot fi reparate parțial. În ceea ce mă privește, am avut un regim preferențial negativ, în special după ce am avut acea discuție cu tine (n.r. Anca Alexandrescu).

A doua zi după acea convorbire au venit trei tineri de la ANP, Poliția Penitenciar, ca să îmi ia o declarație să explic de ce am vorbit politică în acea convorbire.

Mă întrebau de ce am vorbit despre Iohannis, am spus că e foarte important ce face omul acesta, în sensul că face foarte mult rău”, a declarat Liviu Dragnea pentru .

Liviu Dragnea, adevărul despre condițiile din închisoare

Fostul lider PSD a vorbit și despre condițiile de care dispun deținuții atunci când ajung în spatele gratiilor. Fostul este de părere că închisorile de la noi din țară privează oamenii de foarte multe lucruri esențiale.

Liviu Dragnea a menționat faptul că închisoarea nu le ia deținuților numai libertatea, ci și căldura, mâncarea sau chiar demnitatea umană.

„În România se dorește să avem o țară ca afară, dar închisorile să fie ca în evul mediu, nu merge așa. Aproape fiecare din cei care trec prin închisorile din România sunt tentați să repete ce au făcut.

Și unii sunt tentați să facă mai rău decât au făcut din cauza modului în care sunt tratați în penitenciarele din România”, a mai spus fostul președinte PSD, mai arată sursa citată.