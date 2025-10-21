Liviu Dragnea, lovitură financiară de un milion de euro. Fostul șef al PSD, prins în filiera Florian Coldea-prietenii din energie

ADVERTISEMENT

Surpriză de proporții în dosarul de insolvență a companiei Multigrup EPC SRL, societatea care deține 95% din Romelectro SA, una dintre cele mai vechi societăți românești specializate în lucrări la obiective energetice, fostă întreprindere de comerț exterior a Ministerului Energiei din Republica Socialistă România. La termenul din luna iulie a fost prezentat un contract de cesiune semnat de nimeni altul decât Liviu Nicolae Dragnea, fost președinte al camerei Deputaților și șef PSD.

Cum a ajuns Liviu Dragnea să încaseze 4,7 milioane lei pentru o creanță a ”prietenilor” din energie

Societatea Baucem Trading Company SRL a cerut înscrierea la masa credală în procesul de insolvență a Multigrup pentru suma de 7,2 milioane de lei, din care 5,9 milioane lei o reprezintă cesiuni de creanțe preluate de la alte persoane fizice. Cu alte cuvinte, Baucem ar fi cumpărat ”datoriile” pe care Multigrup le avea, iar pe baza contractelor încheiate cu cedenții încearcă să se înscrie în rândul creditorilor.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare tranzacție cu creanțe îl are în prim-plan pe Liviu Dragnea. Astfel, în instanță a fost prezentat ”contractul de cesiune creanță încheiat între persoana fizică Dragnea Nicolae Liviu (cedent) și Baucem Trading Company SRL (cesionar) cu privire la suma de 4.700.000 de lei”.

Baucem Trading Company este o firmă de comerț cu ridicata a materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare cu sediul în Bragadiru, Ilfov deținută de Sebastian-Romulus Mihai, care mai apare într-o altă societate, Energy Multi Sistems, unde îl are partener chiar pe Liviu Dragnea. Practic, Liviu Dragnea ar fi încasat 4,7 milioane lei de la partenerul său de afaceri, potrivit documentelor prezentate în instanță.

ADVERTISEMENT

Liviu Dragnea, asociat cu administratorul Multigrup-Romelectro

Energy Multi Sistems, firma lui Dragnea și a lui Mihai, a fost înființată în 2024 și se ocupă cu producția de energie electrică. În fapt, ea nu a avut niciodată activitate, însă are înregistrat sediul social în Strada Lacul Tei, nr 1-3, . Lista ”coincidențelor” continuă cu prezența în firma lui Dragnea și a lui Mihai a unui asociat minoritar, Dănuț Ungureanu (10%), care, în prezent, este administratorul special al Romelectro.

ADVERTISEMENT

Firma care îi datora bani lui Liviu Dragnea ar fi plătit 220.000 de euro către compania generalilor Coldea și Cocoru

Filiera Multigrup-Romelectro apare și în . Procurorii DNA susțin că firma fostului adjunct SRI ar fi încasat peste 1 milion de lei în mai multe tranșe (220.000 de euro) de la Multigrup Activ Distribution (în prezent Multigrup EPC SRL).

Informația este confirmată și de Buletinul Procedurilor de Insolvență de miercuri, 1 octombrie 2025. Potrivit documentului consultat de FANATIK, administratorul judiciar a identificat extrase de cont care implică relații între Multigrup și Strategic Sys SRL, firma generalilor Coldea și Cocoru. Acesta arată că Multigrup a achitat o sumă de bani către Strategic Sys, însă respectiva firmă nu a prestat serviciile pentru care a primit respectiva sumă.

ADVERTISEMENT

Multigrup-Romelectro a plătit, dar nu a beneficiat de serviciile generalilor

”STRATEGIC SYS SRL- ne-a fost comunicată fișa de cont 401 și factura nr.00354/15.09.2023. Totodată în fișa contului 471 figurează ca și cheltuiala efectuata în avans factura nr.00354.

Administratorul special ne-a comunicat contractul de servicii nr.767/24.01.2023 și actul adițional nr.1 la acest contract. Debitoarea ne-a comunicat faptul ca au fost prestate serviciile facturate”, se arată în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Garajul de lux de la Multigrup-Romelectro făcea concurență celor de la Nordis

Firma de la care Liviu Dragnea avea de recuperat aproape un milion de euro a ajuns în insolvență după ce a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de aproape 70 de milioane de lei, dar cu o pierdere de peste 38 de milioane lei. Potrivit unui raport al administratorului judiciar, compania deținea în 2024 un garaj în care se regăseau mai multe autoturisme de lux, care concurau cu cele de la Nordis: Bentley, Porsche, Mercedes Benz, Audi sau Range Rover sunt doar câteva dintre brandurile de lux în care a investit Multigrup.

Ce spune Liviu Dragnea despre afacerile cu energie

Liviu Dragnea a vorbit despre firma pe care a deschis-o cu șefii de la Romelectro, însă a respins orice legătură cu Florian Coldea.

„Eu sunt asociat (n.r. în firmă), dar nu cu Mirona Filipoiu (CEO la Romelectro, n.r.), ci cu un prieten de-al meu de foarte mulţi ani. Noi am făcut firma asta şi n-am făcut nimic. Care este problema? Că am făcut o firmă cu un om pe care-l cunosc de foarte mulţi ani? (…)

N-am nicio investiţie în domeniul energiei, sunt partener într-o firmă care a fost înfiinţată degeaba pentru că n-ai nicio şansă să pătrunzi în domeniul ăsta, dacă nu eşti acolo, pe o filieră cu….(…) Eu nu mă dezic de prieteni. Eu cu Dan (Dănuț Ungureanu, n.r.) sunt prieten de ani de zile….(…)

Dragnea: ”Firma se va desființa de la sine”

În condiţiile în care doar am înfiinţat o firmă punct, care n-are niciun fel de activitate. De ce? Pentru că n-avem nicio şansă în domeniul acesta să facem ceva în România, azi. (…)

Firma aia se va desfiinţa de la sine pentru că n-are nicio şansă. A fost făcută crezând că avem vreo şansă, n-avem nicio şansă. Aia se va desfiinţa de la sine. Şi cam asta este toată povestea”, a declarat Liviu Dragnea într-o emisiune de televiziune.

Tribunalul nu a recunoscut creanțele cumpărate de la Liviu Dragnea

De menționat că Tribunalul București a respins cererea Baucem Trading de înscriere în tabelul creditorilor la Multigrup, pe baza contractului de cesiune încheiat cu Liviu Dragnea. În motivare, judecătorii au scris că societatea contestatoare (Baucem) ”nu a furnizat înscrisuri doveditoare ale acestei componente”. Mai exact, spun judecătorii, contractele de cesiune depuse la dosar dovedesc doar transmiterea dreptului de creanță, dar nu dovedesc existența creanței în sine. Decizia nu este definitivă.

Fosta firmă a Ministerului Energiei ar putea ajunge pe mâna unui miliardar din Kazahstan

Multigrup EPC SRL a intrat în insolvență în urmă cu trei ani și jumătate și ar putea fi preluată de societatea italiană Todini Construzioni Genereali SpA, a scris . Todini a fost înființată în anii ’50, în Italia și a funcționat ca firmă de familie până în 2016, când a fost cumpărat de firma kazahă Prime Sustem KZ, deținută de omul de afaceri Orifjan Shadiev, unul dintre cei mai bogați antreprenori din Kazahstan.

Preluarea s-ar putea face pe baza unui împrumut de 3,1 milioane euro luat de Multigrup de la firma kazahului în 2024, convertibil în acțiuni, în cazul nerestituirii. Și firma românească Grampet Logistics, al omului de afaceri Gruia Stoica, a preluat creanțe de 70 de milioane de lei la Romelectro, devenind cel mai mare creditor al companiei.