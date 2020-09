Liviu Dragnea nu mai poate îndura. Anunțul dramatic al Irinei Tănase

Logodnica lui Liviu Dragnea a dezvăluit ce se întâmplă cu fostul lider PSD în penitenciar. Iubita fostului lider PSD anunță că bărbatul e la capătul puterilor.

Femeia se plângea în urmă cu câteva zile că Liviu Dragnea suferă enorm din cauza unor hernii de disc, dar nu este lăsat să se trateze de către conducerea penitenciarelor.

Interviul cu Irina Tănase, realizat de Antena 3, vine la o zi după ce avocata Flavia Teodosiu se plângea public că Liviu Dragnea ar fi supus unor abuzuri de neimaginat.

Liviu Dragnea e în stare gravă în penitenciar, lucru dezvăluit de Irina Tănase

Întrebată care e starea de sănătate a lui Liviu Dragnea, Irina Tănase a răspuns următoarele: „Starea de sănătate a lui Liviu Dragnea este una foarte gravă. Cred că asta se vede și din faptul că ieri a ieșit doamna avocat să facă declarații pe subiectul acesta, că altfel știți bine că noi nu suntem genul de oameni care să facem declarații publice despre viața noastră privată.

Starea lui de sănătate este una foarte gravă și nu pare că se va îmbunătăți foarte mult având în vedere cum merg lucurile acum”.

Principala suferință a lui Dragnea ar fi cauzată de o hernie de disc care nu-l lasă pe bărbat să respire.

„În primul rând el are niște hernii care sunt cunoscute în spațiul public și pentru care are nevoie întâi de un consult, un consult de specialitate al unui om care să-i cunoscă istoricul medical și să poată să aprecieze cât de mult s-a depreciat starea lui de sănătate dinainte să intre în penitenciar și până acum. El are câteva hernii în zona cervicală care sunt în stare de operație, operație pe care le-a refuzat-o în urmă cu doi ani când a fost internat, pentru că urma o campanie și nu ar fi putut să o ducă în starea de convalescență.

Are și o hernie lombară care s-a agravat categoric pentru că au apărut simptome care arată acest lucru”, a completat Irina Tănase, conform Antena 3.