Liviu Dragnea rămâne în închisoare. Contestația a fost respinsă de Curtea de Apel București. Decizia este definitivă

Liviu Dragnea, rămâne în închisoare, după ce Curtea de Apel București a respins, vineri, contestația formulată de fostul lider PSD. El ceruse să fie eliberat din închisoare pe motiv că este deţinut ilegal.

Judecatorii au decis că este neîntemeiată cererea lui Liviu Dragnea. Decizia este definitivă.

”Sunt o persoană privată de libertate. Sunt închis nevinovat,” a afirmat astăzi în fața instanței fostul lider PSD. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv pe 27 mai 2019, de Instanţa supremă, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare. El a fost găsit vinovat pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Liviu Dragnea a invocat o lege din 1679 pentru a scăpa de închisoare

În contestația depusă în instanţă, Liviu Dragnea, pentru scăpa de închisoare, a invocat un recurs în drept intitulat “habeas corpus”. Este vorba de o lege promulgată în anul 1679 de către Parlamentul englez, prin care se garantează libertatea persoanei.

Avocații liderului PSD au susținut că Dragnea a fost trimis la ”la răcoare” într-un mod ilegal. Ei au afirmat că cei 3 judecători de la Înalta Curte care au dat sentința nu erau specializați să judece fapte de corupţie.

“Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Avocatul a arătat că România e parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care e clară şi fără echivoc. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcare brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice. Sper că veţi adopta o decizie prin care să nu se menţină nerespectarea CEDO sau a legilor ţării”, a spus Liviu Dragnea în sala de judecată.

Aflat pe marginea prăpastiei, Liviu Dragnea, a încercat cu disperare să scape de închisoare. El a cerut să se facă dreptate și a invocat presiunile politice care planează în jurul acestui dosar.

”Doamna președintă, sunt o persoană privată de libertate. Sunt închis nevinovat. Pe fond, eu am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Eu sunt în situația în care am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii, dacă rămân printr-o încălcare brutală a drepturilor omului, asta înseamnă că în România justiția nu rezistă la presiuni politice. Faceți un pas mic, dar dorit, de recâștigare a încrederii în justiția din România”, a mai declarat Liviu Dragnea.

Decizia luată astăzi, pentru dosarul în care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare, rămâne definitivă.

