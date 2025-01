Liviu Guță, evacuat din vila cumpărată de la fostul patron al echipei Unirea Urziceni. Câți bani a pierdut manelistul înainte să ”dispară” fără urmă

Liviu Guță a pierdut și ultima șansă de a se mai întoarce în vila sa din cartierul Green City (comuna 1 Decembrie). Vineri, 10 ianuarie 2025, Tribunalul București a respins contestația în anulare depusă de Liviu Cătălin Mititelu (numele real al interpretului Liviu Guță), împotriva unei decizii de evacuare emisă în anul 2023 de aceeași instamță. Contestația în anulare a fost respinsă din cauza faptului că reclamantul nu a achitat taxa de timbru.

Liviu Guță a pierdut vila din Green City, înainte să plece din România

Liviu Guță a fost evacuat în urmă cu doi ani din vila în care a locuit timp de 11 ani, în comuna 1 Decembrie, la solicitarea societății Blue Spot SRL.

ADVERTISEMENT

Membră a grupului de firme Hoshen Holdings, Blue Spot a cumpărat la licitație 272 de case, după intrarea în procedură de faliment a companiei Green City Construct, . Tranzacția a avut loc în anul 2018 și a inclus și imobilul ocupat de cântăreț.

Liviu Guță s-a mutat în Green City, cartier promovat la acea vreme drept , în anul 2012. Valoarea contractului a fost de 89.000 de euro, sumă care urma să fie plătită în sistem ”rate la dezvoltator”.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Guță s-a obligat să achite lunar suma de 1.089 de euro (inclusiv TVA), până cel târziu la data de 31 decembrie 2022. Din informațiile obținute de FANATIK, cântărețul s-a mutat în vila din Green City pe baza unui antecontract (promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare), încheiat în noiembrie 2012. Conform înțelegerii, Liviu Guță urma să devină proprietar în acte abia după plata ultimei tranșe din contract.

Motivul pentru care Liviu Guță nu și-a mai plătit ratele la casă

În 2016, firma lui Bucșaru a intrat în procedură de insolvență, iar între lichidatorul judiciar și locatar s-a încheiat un proces verbal în care s-au recunoscut toate plățile efectuate până în momentul respectiv.

ADVERTISEMENT

Guță susține că i s-a solicitat o ofertă de preț pentru finalizarea anticipată a contractului, acesta l-a transmis în scris ”dar nu a primit niciun răspuns”.

În anul 2018, vila lui Guță a intrat în lotul de 272 de vile din Green City pentru care Blue Spot a plătit aproape 8 milioane de euro. Tranzacția a vizat doar imobilele care apăreau ”libere de sarcini”, adică nu aveau alți proprietari și nu se aflau în litigiu. În cazul vilei lui Liviu Guță, s-a considerat că promisiunea de vânzare-cumpărare nu are nicio valoare, iar societatea a putut să-și înscrie dreptul de proprietate în dreptul acesteia.

ADVERTISEMENT

După decembrie 2022 s-a constatat că Liviu Guță nu și-a onorat obligația de a achita integral imobilul, așa că noul proprietar l-a notificat să-l elibereze. Pentru că a refuzat, cântărețul . Instanța a admis cererea societății Blue Spot și a dispus evacuarea lui Liviu Guță.

Manelistul recunoaște că a pierdut tot și că a plecat din țară

După ce cântărețul a pierdut imobilul, acesta a dispărut din spațiul public, ulterior apărând zvonuri că ar fi plecat din țară sau că ar fi la închisoare.

”Vă rog să opriți toate speculațiile despre el. (…) A pierdut tot ce construise, economiile lui, și a apelat la ajutorul unor prieteni apropiați. Liviu luptă pentru a-și recăpăta echilibrul. În curând va reveni în țară”, declarat sora lui Liviu Guță, la Antena 1.

Cântărețul a intrat și el pe și a recunoscut că s-a confruntat cu probleme financiare.

”Eu trec printr-un moment foarte dificil al vieții mele. Este clar că nu am mai apărut de doi ani pentru că am intrat într-o afacere, care din păcate a eșuat. Am pierdut tot, tot ce am avut eu am pierdut.

Îmi asum, m-am chinuit foarte mult, dar nu vreau să par victimă. Afacerea a eșuat, am luat și eu bani de la unul, de la altul, de la prieteni. Îmi voi rezolva problemele toate, va fi totul ca nou”, a declarat Liviu Guță.