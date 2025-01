Liviu Guță rupe tăcerea. Manelistul susține că nu a ajuns la închisoare, dar nimeni nu știe unde se află

De câteva zile, Liviu Guță a devenit subiect de discuție în emisiunile televizate, dar și în mediul online. Au apărut zvonuri referitoare la un posibil arest, dar acum artistul a decis să rupă tăcerea

Liviu Guță a apărut după doi de la retragere

este o figură foarte cunoscută în lumea muzicii de petrecere, dar de doi ani s-a retras complet din lumina reflectoarelor. Nimeni nu a mai auzit nimic despre el, iar de câteva zile se tot speculează că ar avea mari probleme financiare sau că este într-o închisoare din Panama.

După ce a fost pe buzele tuturor în ultima perioadă, Liviu Guță rupe tăcerea acum. Manelistul a intrat live pe TikTok și a stat de vorbă cu fanii. El a lămurit situația și a recunoscut că în ultimii ani a avut mari probleme financiare.

De asemenea, el se află în străinătate, dar nu a menționat țara în care trăiește acum. Cunoscutul artist este foarte supărat pe unul dintre finii săi din cauza declarațiilor pe care acesta le-a dat. Zvonurile despre închisoare au pornit chiar de la el, iar Liviu dezaprobă total.

„Am pierdut tot”

„De trei zile se dezbate dispariția mea și am ales să intru live. Nu este vorba despre niciun marketing. Sunt plecat afară. Vreau să vă explic fenomenul. Eu trec printr-un moment foarte dificil al vieții mele. Este clar că nu am mai apărut de doi ani pentru că am intrat într-o afacere, care din păcate a eșuat. Am pierdut tot, tot ce am avut eu am pierdut.

Îmi asum, m-am chinuit foarte mult, dar nu vreau să par victimă. Afacerea a eșuat, am luat și eu bani de la unul, de la altul, de la prieteni. Îmi voi rezolva problemele toate, va fi totul ca nou. Finul meu, un fin pe care l-am iubit, s-a dus la televizor și a început să spună că eu și cumnatul meu suntem în Panama, în pușcărie. Sunt doar aberații și denigrări.

Eu am voce, eu nu am murit, sunt tânăr, sunt frumos în felul meu. Nu este corect să vorbești despre problemele personale ale unui om. Am să-mi rezolv problemele. Era normal să intru. Vreau să anunț că într-o lună vin acasă, cu ajutorul lui Dumnezeu. Îmi vor repara toate greșelile. Voi veni acasă și va fi totul bine. Este singurul video pe care îl voi și posta. De mâine, până vin acasă, o să mai intru și eu cu voi aici.”, a spus Liviu Guță după doi ani de absență.

Daniela Gyorfi a rupt legătura cu Liviu Guță

Cu puțin timp înainte ca artistul să își facă din nou simțită prezența, FANATIK a luat legătura cu , cei doi având o relație foarte strânsă în trecut. Deși a existat o vreme când cei doi se înțelegeau foarte bine, între ei s-a produs o ruptură definitivă din cauza unor acuzații pe care Liviu i le aducea interpretei.

Cu toate acesta, ea nu îi dorește răul, ci speră din tot sufletul ca fostul ei coleg de scenă să fie bine. Aceasta a mărturisit că nu a mai vorbit deloc cu Liviu Guță de mai bine de 6 ani, însă soțul ei luase legătura cu el acum doi ani, înainte să se retragă.

„Nu știu unde e, sinceră să fiu eu n-am vorbit cu el de vreo 7-8 ani, eu personal. George (n. red.: Tal, partenerul ei) a vorbit mi se pare că acum doi ani de zile cu el. Nu știu… Am văzut că soră-sa l-a măscărit pe Capatos, de fapt, pe toți, că de ce se interesează de el.

Nu știu ce să îți spun. Am auzit că ar fi la închisoare, că ar fi nu știu pe unde, zvonuri de genul ăsta. Nu pot să îți spun sigur, pentru că eu nu am vorbit cu el, eu nu știu nimic. Adică nu pot să îți zic că e la pușcărie nu știu unde. Se zvonește, dar știi cum e cu zvonul ăsta…

„Noi l-am fi ajutat primii”

Eu nu l-am mai văzut fizic de ani buni. Nu ne-am mai întâlnit nici măcar întâmplător, pentru că noi nu aveam cântări la aceleași spectacole, nu ne-am intersectat deloc. În orice caz, dacă e așa cum se vuiește că ar fi nu știu unde sau ce ar face, mi-ar părea rău, îți dai seama. Nu te bucuri că e cineva la pușcărie sau orice ar fi pățit. Dar dacă nici nu vorbește soția lui… Are doi copii mari, sora lui ar putea vorbi, probabil că… Nu știu.

El nu este retras, nu cred că s-a retras, el e artist, până la urmă. Nu știu ce s-a întâmplat, sincer, cu el. Nu pot să mă exprim pentru că nu știu. Nu știe nici George. Mi-e și rușine să o sun pe fosta soție, pe prima, să văd ce s-a întâmplat. Când o să vrea el, o să apară, o să scrie ceva.

Așa au zis mulți: mi-a scris mie, mi-a scris mie, dar concret nimeni n-a văzut mesaje. Noi l-am fi ajutat primii, eu cu George, dacă ar fi avut nevoie de ceva, îți dai seama, că indiferent cât ai fi de supărat pe un om, la necaz sari, îl ajuți. Ce s-a auzit am auzit și eu, că ar fi la pușcărie, dar nu în România, nu știu unde, undeva în Europa, dar nu știu pentru ce. Eu nu pot să zic că e acolo… Că poate omul nu e. Sunt niște zvonuri, până la urmă!”, a declarat Daniela Gyorfi pentru FANATIK.