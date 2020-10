Liviu Pleșoianu pleacă din PSD și lansează atacuri dure: ”Partidul a fost preluat de călăi”

Deputatul de București Liviu Pleșoianu și-a anunțat plecarea din PSD, partid în care a fost membru timp de patru ani și despre care spune acum că s-a schimbat radical.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, politicianul de 40 de ani afirmă că ”Drumurile noastre se despart. PSD a fost preluat de călăi”.

Pleșoianu a fost mereu, în ultimii ani, o voce contestatară a actualei conduceri a social-democraților, iar în 2019 a avut o tentativă, eșuată, de a candida la prezidențiale.

Liviu Pleșoianu se desparte de PSD: "Partidul a fost preluat de călăi"

”Partidul în care am intrat în 2016 este exact opusul partidului din 2020! Din acest moment, drumurile noastre se despart. Iar cine mă cunoaște știe că, dacă ajung să iau hotărârea de a pleca de undeva, nu mă mai uit niciodată înapoi.

PSD a fost preluat de călăi ai oricărui principiu, de oameni din clei care se dedublează şi îşi inventează azi versiuni noi care pornesc a se lupta cu versiunile lor de alaltăieri. Cine acceptă așa ceva – să fie sănătos! Eu nu accept!”, își începe Pleșoianu postarea.

Apoi, Pleșoianu a mai adăugat că nu are niciun mesaj de transmis ”impostorilor şi sforarilor”, dar cu colegii ”rămaşi verticali” şi cu oamenii care i-au votat în 2016 va vorbi despre “CURAJ şi despre PRINCIPII puse în practică”.

”Impostorilor și sforarilor nu am ce să le transmit. Colegilor rămași verticali şi oamenilor care ne-au votat în 2016 am însă multe să le spun în continuare! Cu ei chiar am de ce să vorbesc despre CURAJ şi despre PRINCIPII puse în practică!

…Pentru că am fost primul care, încă din luna decembrie 2016, imediat după alegeri, am spus că Iohannis ar trebui suspendat şi că, dacă acest lucru nu se întâmplă, va face tot ce ţine de el ca „să nu mai rămână piatră pe piatră în această ţară”. Exact această expresie am folosit-o. Multora li s-a părut exagerată, prea dură. …Apoi, s-a văzut că am avut perfectă dreptate!”

Pleșoianu vorbește de curaj în mesajul de despărțire de PSD

În postarea sa extrem de lungă, Pleşoianu a mai menţionat că a muncit la Legea ONG-urilor, enumerând şi alte proiecte, precum cel privind limitarea mandatelor şefilor din servicii sau cel privind excluderea din magistratură a celor care au lucrat în echipe mixte, în baza protocoalelor secrete cu SRI.

”…Bugetul pe 2018, de pildă, nu l-am votat, pentru că nu mi se pare normal să aloci bani în plus către instituţiile de forţă înainte de a le fi reformat cu adevărat.

…Acelor membri ai opoziţiei care confundă Parlamentul cu stadionul le-am ţinut piept cu propriile arme, pentru că n-am suportat să văd cum sunt efectiv HĂRŢUIŢI colegii mei în Parlamentul României de către o adunătură de roboţei cipaţi.

…Ambasadorilor şi ZEILOR de la Bruxelles le-am răspuns ferm şi argumentat de fiecare dată când au înţeles să ne bată cu linia peste degete, din reflexul de a ne considera copiii inadecvaţi ai Vestului.

…Am protestat cu portocale la Cotroceni, atunci când Insul Bizar a spus că nu ştie şi nu-l interesează nimic legat de abuzurile “unităţii de elită” DNA Ploieşti.

…Am candidat la funcţia de preşedinte PSD şi am vorbit în cadrul acelui congres aşa cum o fac mereu: perfect LIBER!“, a mai afirmat Pleşoianu, în postarea sa.

Momentan, Pleșoianu nu zice nimic de viitorul său politic după plecarea din PSD și încheie prin a vorbi despre curajul de a lupta și de a spune ce gândește.

“Multe ar mai fi de spus despre CURAJ, despre asumarea unei lupte împotriva Sistemului. Cert este că lucrurile sunt simple: ori ai CURAJ, ori n-ai, ori te lupţi, ori nu te lupţi, ori îţi asumi nişte principii, ori nu.

Aşa că, fără a mă cocoţa pe vreun piedestal (sunt un om normal, cu calităţi şi defecte), chiar am multe de spus despre „curaj” şi despre „principii asumate”. Dacă aş fi gândit aşa cum din păcate mult prea mulţi gândesc în politica românească, nu m-aş fi expus şi mi-aş fi asigurat foarte uşor un locşor pufos şi relaxant…

Voi continua şi de acum înainte să vorbesc şi să acţionez doar sub impulsul lucrurilor în care cred, alături de ceilalţi oameni LIBERI! Fie să FIM!”, a încheiat Pleşoianu.

În vârstă de 40 de ani, Liviu Ioan Adrian Pleșoianu este deputat PSD de București. S-a născut pe 24 ianuarie 1980 și este absolvent al Colegiului Național ”Spiru Haret”, în promoția 1998 și al Facultății de Filosofie și Jurnalism, unde a studiat între anii 1998 și 2002.