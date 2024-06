Liviu Ungureanu, alias Bocciu, a vorbit în premieră și exclusivitate pentru FANATIK Liderul de galerie se consideră nevinovat și a dezvăluit că trecut prin clipe de groază.

Liviu Ungurean, alias Bocciu, rupe tăcerea la Fanatik la EURO! Cum a trăit clipele de groază când a fost ridicat de mascați: „Au intrat peste fetița mea!”

Pe 15 martie, Liviu Ungurean, cunoscut drept Bocciu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, alături de alţi doi suporteri giuleșteni în dosarul privind introducerea și folosirea ilegală de artificii pe stadioane și a vorbit în premieră despre clipele groaznice prin care a trecut. Pe 25 iunie 2024, Rapid a împlinit 101 ani de la înființare.

„Am strigat adunarea. Am venit din Bronx, unde am fost aruncat pe vrăjeala unora, fără să fac vreo infracțiune. Vreau să-ți mulțumesc public pentru toată susținerea, ție și tuturor oamenilor de la FANATIK. În premieră sunt azi alături de tine, pentru că am promis că nu voi vorbi cu nimeni din presă. Tu vei fi primul. Mă bucur că am onorat această promisiune”, i-a transmis Bocciu lui Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.

Din cauza acestui dosar, liderul de galerie al giuleștenilor are interdicție pe stadion. Bocciu speră ca aceasta să fie ridicată până la jumătatea lunii iulie, atunci când începe SuperLiga, sezonul 2024-2025.

„Eu mă voi lupta pe toate fronturile pentru că eu am fost aruncat în arest total nevinovat. Pentru că am văzut că s-au vehiculat tot felul de vrăjeli de informații greșite. Am fost acuzat de formarea unui grup infracțional care se ocupa cu materiale pirotehnice. Lucru care nu e adevărat. Eu nu am pus mâna pe torțe, eu nu am băgat torțe în stadion.

Și sunt acuzat de complicitate la distrugere. Pentru că acei suporteri au aruncat torțe pe gazon și l-au distrus, eu sunt acuzat că aș fi complice la distrugere prin incendiere cu autor necunoscut. Cam astea sunt faptele pentru care au fost ținut în arest 64 de zile. Nu vreau să comentez, am încredere în justiție și sper ca până la final să își facă treaba”, a adăugat Bocciu.

„Am trăit ca în filmele cu Rambo. Nici dușmanilor nu le doresc așa ceva”

„(n.r. – A fost greu?) Ca în filmele cu Rambo. Când era ținut în lagărele alea, în mizeria aia de nedescris. Cam așa am trăit eu 64 de zile. Nu doresc nici dușmanilor, dușmanilor mei să ajungă acolo. Foarte rău! Asta e țara în care trăim și cam astea sunt condițiile de detenție. Justiția crede că dacă te aruncă în arest preventiv te educă. Eu vreau să spun tuturor că nu. Mai rău te înrăiește ducându-te în arest și nevinovat.

Dacă făceam ceva, eu sunt un om asumat și echilibrat, dacă făceam ceva îmi asumam și mergeam la închisoare. Dacă greșeam. Dar eu consider că n-am greșit în fața nimănui, am încredere în apărătorii mei și voi merge la instanță cu pieptul înainte ca un rapidist adevărat și justiția să își facă treaba”, a mai spus liderul de galerie al Rapidului.

