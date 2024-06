Liviu Ungurean „Bocciu” dezvăluie la Fanatik la EURO ce a găsit Poliția la el în casă: „Ce treabă am eu cu armele alea?”

Liviu Ungurean a făcut dezvăluiri uluitoare legate de Liderul de galerie al Rapidului se consideră nevinovat și a povestit ce au găsit autoritățile când a fost săltat.

t chiar în ziua în care una dintre fiicele sale își serba ziua de naștere. „Fata mea cea mare făcea 15 ani. Și aveam torțe, stroboscoape, voiam să îi organizez o surpriză, la han, la nașul meu, voiam să-i fac un show priotehnic și pentru acele materiale au considerat că trebuie să stau 64 de zile din arest.

De față cu fetițele mele. Și cea mică de 7 ani și cea de 15 ani, cea mare. Au intrat la 6 dimineața mascații cu cagulele pe ochi, cum se întâmplă în România. Mai elegant era să dea un telefon și să mă cheme la secție, nu să facă demonstrație de forță când avem copii miniori.

Nu suntem atât de violenți pe cât încearcă unii să ne scoată. Nu am omorât pe nimeni, nu sunt criminal. Am fost păzit la judecată mai rău decât Passaris”, a declarat Liviu Ungurean, în exclusivitate la FANATIK LA EURO.



„N-am omorât pe nimeni! Dacă au găsit vreo armă la mine, să spună”

Alţi 12 ultraşi au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, pentru introducere și folosire în stadion a petardelor, fumigenelor, torţelor, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi distrugere. În acest dosar a fost cercetat în stare de libertate și Daniel Niculae, fostul președinte al giuleștenilor, după ce a fost ridicat de mascați de acasă și dus la audieri.

„Suntem prea puternici. Galeria Rapidului deține supremația în România de mulți ani de zile. Și aici nu e doar problema galeriei Rapidului, ci a tuturor galeriilor. Ei vor să ne distrugă. Vor să ne pună bocancul pe gât și să ne distrugă pe noi ăștia care suntem sarea și piperul fotbalului românesc. Echipele de fotbal fără suporteri și fără galerie nu există. Noi ne adunăm pe stadioane să facem spectacol.

N-am bătut pe nimeni, n-am omorât pe nimeni, nu sunt victime de la acele materiale de semnalizare, că alea nu sunt sunt materiale pirotehnice. Acele fumigene și stroboscoape care sunt folosite pe stadioane sunt materiale de semnalizare. Nu sunt băgate la regimul armelor și munițiilor și al bombelor așa cum spuneau domnii procurori în dosarul meu. În dosarul meu art 37 e neconstituțional. Eu am fost arestat pe o lege care nu există.

Ce treabă am eu cu armele alea? Au găsit la mine vreo armă? Dacă au găsit vreo armă la mine să iasă și să spună. Au fost găsite la un alt suporter. Oamenii să-și facă treaba. Fiecare răspunde pentru ceea ce face.

Eu nu am treabă cu armele. Au scos din context când am spus eu la Romania Ultras Cup, când am avut evenimentul ăla la Pro Rapid, când eram posesor de armă neletală și am folosit-o. Și am spus că atunci când viața mea și a familiei mele va fi pusă în pericol, o voi folosi. Dacă mai am. Dar nu mai am acum pentru că nu am dreptul și respect legea”, a continuat Liviu Ungurean.

