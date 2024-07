Liviu Ungurean „Bocciu”, fostul lider al galeriei Rapidului, interviu exploziv: „Nu vreau să mai susțin această afacere a FRF!”

a oferit un interviu pentru FANATIK în care a dezvăluit calvarul prin care a trecut după ce a fost arestat și a explicat de ce se consideră nevinovat. Reținerea sa a unit toate galeriile din România, care au început un protest amplu împotriva autorităților.

Liviu Ungurean, interviu fără menajamente pentru Fanatik după ce s-a retras de la conducerea Peluzei Nord Rapid: „M-au aruncat în pușcărie că au aprins alții torțe”

Liviu Ungurean se consideră nedreptățit de sistemul judiciar din România și consideră că autoritățile comit abuzuri flagrante împotriva suporterilor din galeriile echipelor de fotbal. „Bocciu” este nemulțumit și de faptul că Daniel Niculae a fost îndepărtat de la Rapid și a explicat cum va fi ales noul lider al Peluzei Nord. Toate acestea și multe altele într-un interviu în exclusivitate pentru FANATIK.

Te-ai întors acasă după cel mai dificil moment din viața ta…

– A fost o perioadă nasoală și am zis să fac un pas în spate. Pentru Rapid mi s-a întâmplat asta. Tati, atâta timp cât nu am nicio altă infracțiune și totul a fost o făcătură, îți dai seama…

Liviu Ungurean: „Magistrații n-au nicio răspundere. Din contră, se întorc împotriva ta dacă vorbești prea mult”

Ai fost reținut de poliție chiar de ziua fetei tale…

– Asta e țara în care trăim. Ce mai contează? Te ia și de la înmormântare când e să te ia. Când îți arată ăștia pisica… Nu te pui cu ei. Pe Gică Popescu nu l-au lăsat nici să își înmormânteze tatăl. Repet, asta e țara în care trăim. Degeaba comentăm noi dacă magistrații n-au nicio răspundere. Din contră, se întorc împotriva ta dacă vorbești prea mult: ‘Ia uite, mă, vorbește ăla. Face el, drege el’.

De ce ai luat decizia să te retragi din postura de șef al galeriei Rapidului?

– Pentru că e un moment greu în viața mea. Atâta timp cât sunt sub control judiciar și nu pot să intru pe stadion… Ce rost ar mai avea? Nu am voie să intru în arenele sportive nici când nu e meci cât timp voi fi sub control judiciar. Astea sunt obligațiile, deși eu nu am făcut nicio infracțiune pe stadion ca să îmi fie interzis pe stadion. Asta este decizia luată de procurorul de caz, care probabil… Nici nu știu ce naiba să mai spun. Așa vrea el, să nu mă lase pe stadion. Probabil eram prea bun și făceam o treabă prea frumoasă acolo ca să mai fiu lăsat. Ei vor să fie urât. Eu am asta am…

Arestarea suporterilor Rapidului a unit toate galeriile din România: „Am arătat ce înseamnă fenomenul ultras”

Crezi că arestarea ta a contribuit la unirea tuturor galeriilor? S-a realizat în sfârșit unitatea națională despre care se tot vorbea…

– Atunci la meciul cu Liechtenstein am fost în fața tuturor, . Cu siguranță ceea ce am pățit noi rapidiștii și arestarea mea a contat foarte mult în decizia asta. Toți suporterii sunt acum vânați.

Ce vrei să spui?

– Am ajuns ca toți suporterii și galeriile care susțin echipele de fotbal să fim catalogați ca infractori, criminali, drogați și așa mai departe. Am văzut și la meciul din Supercupă suporteri bătuți și arestați. E normal așa ceva? Să dai cu suporterii de pământ și să îi dai ca exemple negative? Oameni care își plătesc bilete pe stadion, care țin în viața sportul românesc? Dacă noi nu am fi la stadion jandarmii nu ar mai avea cum să își justifice meseria și forța.

Nu e normal să aplice corecții de genul la ce am văzut la Corvinul cu FCSB. În nicio țară din Europa nu mai vezi dispozitive de mascați, înarmați până în dinți, care să stea la stadion să sperie cetățenii. Ei sunt plătiți din banii noștri și ar trebui să se poarte exact ca atare. Am văzut că toți vor o țară ca afară. Păi primii care să dea exemplul ăsta ar trebui să fie oamenii legii și angajații statului. Noi, suporterii, ajungem pe primele pagini ale presei internaționale cu faptele noastre bune și spectacolul pe care îl creem.

„Nimeni nu face publice evenimentele neplăcute pe care le creează Jandarmeria”

Crezi că ultrașii sunt puși la zid gratuit?

– Hai să îți spun ceva. Suporterii au devenit cunoscuți pentru modul în care își susțin echipa favorită. Noi nu am apărut în presă făcând crime, arzând oameni pe rug, să batem femei, copii, sau să facem alte nenorociri. Chiar și noi între noi, suporterii rivali, nu cred că ne-am bătut pe străzi și ne-am înjunghiat, cum s-a întâmplat în alte țări. Totuși trebuie să păstrăm o decență, dar atâta timp cât toată lumea tace și nimeni nu face publice evenimentele neplăcute pe care le creează Jandarmeria. Ei fac exces de zel la fiecare meci și asta este o problemă.

Ce părere ai despre incidentele în care au fost implicați suporterii români în Germania la EURO 2024?

– S-a făcut o bază de date cu toți suporterii de la toate echipele din România, care a fost dată la Interpol. Un lucru care nu este normal, pentru că noi suporterii români nu avem antecedente și nu am creat incidente internaționale de așa fel încât să fim catalogați ca fiind periculoși sau infractori.

Liviu Ungureanu: „Ceea ce s-a întâmplat cu suporterii se datorează exclusiv Jandarmeriei Române și Federației Române de Fotbal”

Cine crezi că e de vină?

– Ceea ce s-a întâmplat cu suporterii opriți în aeroport, , se datorează exclusiv Jandarmeriei Române și Federației Române de Fotbal. Nu e normal așa ceva și ăsta e motivul principal pentru care eu am făcut un pas în spate. Nu vreau să mai susțin această afacere a acestor oameni. Pentru ei e o afacere, pentru noi e o pasiune. Vreau să mă îndrept către familie, prieteni și să o las mai ușor. Nu e normal ce se întâmplă. Lucrurile au escaladat foarte mult, chiar dacă oamenii nu vor să vadă. Eu am simțit totul pe pielea mea.

Te consideri nevinovat?

– Păi ei m-au aruncat pe mine în pușcărie pentru că au aprins alți oameni torțe pe stadion! Îți dai seama la ce nivel suntem ca țară și ca tot?! Despre ce vorbim?

„Bocciu”, mesaj pentru galeria Rapidului: „Cât o să trăiesc am să fiu alături de ei”

Suporterii Rapidului ți-au mulțumit pentru cei 11 ani în care ai condus galeria Rapidului. Ai un mesaj pentru ei?

– Sunt foarte multe facțiuni din galeria Rapidului care și-au arătat susținerea față de mine. Să știe că întotdeauna voi fi alături de ei. Cât o să trăiesc, am să fiu alături de suporterii rapidiști.

Totuși grupul Bombardierii a decis să părăsească Peluza Nord Rapid. De ce?

– S-au retras din același motiv. Sunt foarte nemulțumiți de situația în care au ajuns ultrașii în România. Această vânătoare de vrăijtoarea a organelor statului. Nu mi se pare corect așa ceva. Nimănui nu i se pare. În țara asta sunt multe alte lucruri de pus la punct înaintea suporterilor. Poliția,

Jandarmeria să nu uite că fanii bagă mâna în buzunar și susține echipele. Nu suntem întreținuți, nu suntem pe salarii, nu suntem cumpărați, nu suntem plătiți ca să facem acea atmosferă pe stadioane. Noi facem asta din pură pasiune. Nu știu dacă pot să înțeleagă asta. E foarte multă muncă, implicare, ca să ajungem la standardele care sunt în zilele astea.

Cum se va alege noul lider al Peluzei Nord: „Trebuie să fie dedicat 100%”

Cine va conduce galeria Rapidului?

– Eu nu vreau să mă implic absolut deloc. Am cerut grupurilor să se strângă cu toții, să stea la masă și cel care va fi cel mai dedicat și care își va dori foarte mult să conducă galeria și își va priva familia, soția, copiii și părinții de dragostea lui și va pune Rapidul pe primul loc, acela va fi omul care va conduce Peluza Nord. Un șef de galerie trebuie să fie dedicat 100%, să lase toate problemele. Nu știu când vor lua decizia. Ei decid.

Tu ce ai sacrificat pentru Rapid?

– Maică-mea, Dumnezeu să o odihnească era pe masa de operație, eu conduceam galeria. Când a murit, eu eram pe drum, mă întorceam de la meci. Fiica mea cea mare, când s-a născut, eu mă întorceam de la meci. Deci să conduci o galerie cere multe sacrificii. Sacrificii supreme, nu orice sacrificiu.

Liviu Ungurean, interzis la toate competițiile sportive: „Nu o să pot să mă uit la meciuri la televizor”

E dureros pentru tine să nu mai poți fi pe stadion? O să poți să te uiți la meciurile Rapidului la televizor?

– Foarte dureros! Extrem de dureros. Nu cred că o să mă uit. O să fiu pe undeva prin afara stadionului, aproape de galerie. Chiar nu vreau să văd meciurile la televizor.

Ce așteptări ai de la Rapid în sezonul următor?

– Să îi vedem la treabă și cum vor arăta după toate schimbările astea. Să facă performanță. Eu asta îmi doresc cel mai mult. Ar fi ceva minunat pentru toată suflarea rapidistă să luăm și noi în sfârșit titlul. Dar nu avem cum să ne gândim la asta acum. Noi așteptam ca echipa să ne dea acea stare de bucurie când câștigă în fața oricărui adversar.

Liviu Ungurean acuză îndepărtarea lui Daniel Niculae: „Trebuia să fie susținut mai mult ca oricând, nu să fie dat afară de la Rapid”

Vă doare pe voi suporterii plecarea lui Daniel Niculae?

– Nu era momentul ca Daniel Niculae să fie dat afară de la Rapid, mai ales acum într-un moment greu, în care el a fost aproape de galerie. Nu cred că merita această măsură. Eu cred că el trebuia să fie mai susținut ca oricând în aceste momente. Nu am mai vorbit cu el pentru că mi-a fost interzis să iau legătura cu el. Nu avem voie să vorbim mulți între noi. Așa ne obligă legea. Sperăm să treacă toate aceste probleme și să ne reluăm locul pe stadion și să susținem echipa.

Crezi că dosarul ăsta și tot scandalul creat i-a afectat și pe jucători în finalul sezonului?

– E posibil. Ar fi trebuit însă ca băieții să nu se lase loviți și afectați de aceste probleme. Dar nici nu vreau să mai comentez ce a fost, doar ce va urma.