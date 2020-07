Liviu Vârciu a avut o idilă cu o mare actriță: ”Am părăsit-o pentru că m-a înșelat”. S-a iubit cu toată crema showbiz-ului

Liviu Vârciu are multe femei în palmares, căci s-a cuplat, de-a lungul timpului, cu domnișoare dornice să apară la brațul lui, printre care și multe vedete.

Prezentatorul TV a avut succes de tânăr la reprezentantele sexului frumos, în special când era în trupa L.A și făcea furori prin toată țara.

Fostul cântăreț a avut și o idilă controversată cu una dintre cele mai bune actrițe de la noi, pe atunci și ea tot cântăreața. Nu este însă singură, el a avut relații amoroase și cu mai multe cântărețe și dansatoare.

Liviu Vârciu s-a iubit cu toată crema showbiz-ului

Câteva dintre fostele iubite ale lui Vârciu: Roxana Niculae de la Antena 1, Andreea Popescu, dansatoarea Deliei, Dana Neacşu (DJ Harra), Andreea Bododel, fost fotomodel, Diana Ştefănescu (Iguana), Gabriela Pavel, jurnalistă și actuală iubită a nepotului lui Gigi Becali.

De asemenea, el a fost căsătorit cu Adelina Pestrițu (au fost căsătoriți un an), care a fost și marea lui dragoste, însă bruneta l-a părăsit pentru infidelitate.

Laura Andreșan a trecut și ea prin patul co-prezentatorului Asia Express, care l-a lăudat pentru perfomanțele sexuale.

” Aș fi ipocrit să zic că nu sunt unul dintre cei mai mari colecționari de fete din showbiz. Au fost! Au fost multe fete. Florin Piersic joaca la juniori. Au fost multe și am iubit multe fete în felul meu. ”

Liviu Vârciu a declarat de nenumărate ori că Adelina Pestrițu a fost dragostea vieții lui și tot el este și cel care a făcut-o celebră. La început, bruneta era o persoană discretă și în timpul mariajului a stat ascunsă, fără să apară în public.

După divorț, bruneta a prins gustul publicității și a muncit la imaginea ei. În prezent, este cea mai bine cotată vedetă din România.

” Nicio femeie nu seamănă cu alta. Adelina a fost marea mea iubire, sunt convins că nu vă rămâne ea pentru că voi mai întâlni și o alta femeie. Nu fac colecție, nu am avut niciodată o femeie în pat , doar că să o adaug la număr, nu asta a fost scopul meu. Scopul meu a fost să rămână una în patul meu și să îmbătrânesc lângă ea, de aceea m-am și căsătorit.”, a mărturisit fostul cântăreț într-un interviu.

De altfel, Liviu Vârciu a avut ore relație intensă și cu Jojo. ” Fotografia mi-a fost trimisă astăzi de către un prieten foarte bun care a vrut să îmi facă o surpriză. Și a reușit! E prima oară când o văd. Nu știam de existența ei și am fost plăcut impresionat să îmi amintesc de perioada respectivă. Eram la o prezentare de modă, la Rita Muresan. Eu eram ginerică și ea (n.r. Jojo) mireasă. Eram cuplu pe scenă, dar și în viața reală. Țin minte că ne certasem un pic, dar ne-am împăcat după.”, a declarat actorul, la un moment dat.

Relația dintre cei doi nu a durat mult, iar asta pentru că actuala soție a lui Paul Ipate l-a tradus cu alt bărbat. ” Am aflat ca m-a înselat si nu am putut trece peste asta. Eu am tinut la ea mai mult decat ar fi trebuit.”.

Liviu Vârciu este considerat un Don Juan al României. În prezent, el are 3 copii. O fată, pe Carmina, care a rezultat din relația cu Amy Teiceanu, și încă o fată și un băiat din relația cu Anda Călin, fotomodel de profesie. Cei doi s-au despărțit recent, deși bruneta a adus pe lume cel de-al doilea copil în urmă cu doar câteva luni.