Liviu Vârciu nu a scăpat nici acum de probleme! Medicii vor să-i facă noi analize

Liviu Vârciu a ajuns, deja, la capătul răbdării când vine vorba de problemele sale de sănătate, cu atât mai mult cu cât, până acum, medicii nu au găsit un remediu eficient pentru a-l scăpa de răceală.

Liviu Vârciu, noi analize. Medicii îi vor lua sânge

Rămas cu o singură soluție pentru a nu cădea de tot în depresie după ce medicii se chinuiesc, de săptămâni bune deja, să afle ce afecțiune îi dă bătăi de cap, Liviu Vârciu a gosit puterea să se ironizeze, iar filmulețul cu pricina l-a postat pe conturile sale de socializare.

”Sunt mult mai bine (râde, semn că încearcă, de fapt, să fie autoironic, n. red.) Am efect pe voce, din-ăsta… (tușește, n. red.) Mâine nă duc să îmi ia sânge. Să mi-l ia pe al meu, să îmi pună unul bun.

Am stat în casă prea mult, a trecut iarna, a nins, a plouat. Au crescut copiii, nu se poate așa ceva. Aveți grijă de voi și nu ieși, mamă, cu capul ud, că uite ce se întâmplă! Să aveți o duminică frumoasă”, a spus, într-un filmuleț postat pe Instagram, Liviu Vârciu.

Doar că, în ciuda zâmbetului și a încercărilor sale de a glumi, Liviu Vârciu este vizibil afectat de problemele sale de sănătate, actorul cântărețul și prezentatorul TV fiind, deja, la capătul puterilor.

Liviu Vârciu, disperat că medicii nu știu cum să-l trateze

Așa cum recunoștea în urmă cu câteva zile pentru FANATIK, Liviu Vârciu nu se simte prea bine, chiar dacă, în fapt, nu boala este neapărat cea care îi dă bătăi de cap, ci faptul că nu se mai vindecă, iar medicii nu își dau seama care ar fi motivul pentru care vedeta nu răspunde la tratamente.

”Nu știu, nici acum, ce am! Mai trebuie să fac și mâine niște analize, merg la Spitalul Militar din București”, . Și, pare-se, nici cei de la Spitalul Militar nu i-au dat de ”capăt” bolii sale, Liviu Vârciu fiind solicitat pentru un nou rând de analize, mâine, chiar de Moș Nicolae.

În altă ordine de idei, a explicat Liviu Vârciu, un lucru este singur: nu suferă de vreo variantă rebelă a COVID-19, ci are o răceală obișnuită… Nu foarte banală însă, având în vedere că nu trece orice ar face.

”Nu trece, orice aș face”, preciza Liviu Vârciu, explicând că s-a testat în repetate rânduri pentru a se lămuri dacă are sau nu COVID-19.

Liviu Vîrciu, afectat de COVID-19

Conform propriilor sale declarații, în ciuda faptului că s-a îmbolnăvit de COVID-19 acum un an, sistemul său imunitar dă încă ”rateuri”, Liviu Vârciu fiind convins că imunitatea sa a fost scăzută după ce a trecut printr-o formă relativ ușoară a gripei care a făcut ravagii în toată lumea.

”Nu știu dacă este din cauza COVID-ului, dar bănuiesc că de când am avut coronavirus mi-a scăzut imunitatea. Și acum am o răceală românească, nu știu de unde am luat-o, e cu o sinuzită acută, nu mai trece. M-am testat, sunt negativ, deci e răceală”, ne-a precizat .

Dar, explica tot el, analizele lui erau un adevărat dezastru după ce s-a vindecat de COVID-19. “Toate analizele pe care le-am făcut înainte de COVID-19, le-am făcut și după și totul a fost triplu. La ficat am avut probleme, mi-au dat să iau niște pastile. La plămâni au rămas niște punctulețe mici după ce am fost infectat”, spunea Liviu Vârciu de curând, la Xtra Night Show.