Liviu Vârciu are noi probleme de sănătate. “Am o săptămână de când stau la pat și este din ce în ce mai rău”

Liviu Vârciu traversează o perioadă dificilă. Acesta se confruntă cu probleme de sănătate din ce în ce mai frecvent. Ultima săptămână însă, l-a ținut doar în pat după cum povestește chiar el. Actorul nu înțelege însă ce se întâmplă, de fapt.

Liviu Vârciu, răcit de aproape o săptămână

Vineri, Liviu Vârciu urmează să împlinească 42 de ani. Deși spera că își poate serba ziua de naștere alături de cei dragi, s-ar părea că starea lui de sănătate nu îi permite acest lucru. Actorul răcește destul de des, iar nici acum nu se simte prea grozav.

Într-un interviu acordat la Antena Stars, Liviu Vârciu a vorbit despre situația în care se află. Acesta povestit că de când a avut COVID, viața lui s-a schimbat total. Iar lucrurile par că nu se mai opresc deloc. Deși a fost bine o perioadă de timp, iată că

Acesta spune că se trezește în fiecare dimineață și îi este din ce în ce mai rău. Medicii i-au spus însă că este vorba și despre actualul sezon, iar astfel de viroze sunt destul de frecvente.

”Astăzi am o săptămână de când stau la pat și este din ce în ce mai rău. Mă trezesc din ce în ce mai rău. Mi-am făcut și test Covid și nu am nimic. Am foarte mulți prieteni care sunt medici și directori la spitale și am sunat și mi-au spus că este din cauza sezonului”, a povestit actorul, la Antena Stars.

Anda, iubita actorului, nu are niciun simptom

Liviu Vârciu spune că și fiul său a venit acasă răcit, iar fetița lui de asemenea. Din păcate însă, actorul recunoaște că doar el este cel care se îmbolnăvește cel mai mult din casă. De cealaltă parte, iubita sa, Anda, nu are absolut nimic, a mai adăugat acesta.

Deși actorul strănută și tușește destul de des, s-ar părea că partenera lui de viață este imună. ”Doamna Anda nu are nimic și strănut și tușesc pe ea și nu mai pot de nervi din cauza asta.”, a mai dezvăluit Liviu Vârciu, în interviul acordat la Antena Stars.

În ceea ce privește ziua sa de naștere, Liviu Vârciu speră că o să își revină și că nu va fi nevoit să stea în pat. Să nu uităm și că nici în anii trecuți nu a făcut mare lucru de ziua lui, după cum povestește chiar el. Și nu e prima oară când actori se confruntă cu probleme de sănătate.

În ultima perioadă, Liviu Vârciu a tot avut stări de rău, iar de fiecare dată credea că este vorba despre COVID. În final însă, actorul s-a convins că este vorba doar despre anumite răceli, care durează ceva mai mult și sunt și mai frecvente în cazul său.