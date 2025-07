Liviu Vârciu, bilanțul pagubelor! Deși are asigurare la casă, nu e acoperit. Cine plătește daunele cauzate de codul roșu de grindină

Liviu Vârciu, una dintre victimele codului roșu de grindină din decursul zilei de 17 iulie 2025, face pentru FANATIK, o estimare a stricăciunilor din casă. Cine va suporta costurile pierderilor materiale?

Chiar dacă are asigurare, Liviu Vârciu rămâne cu daune de mii de lei?

Cunoscutul om de televiziune a dezvăluit că a fost afectat de cantitatea de apă pe care le-a adus joi seara. Din cauza alertelor emise de meteorologi, imobilul deținut de Liviu Vârciu a fost grav inundat.

Afectate i-au fost atât garajul și o parte din parterul casei, unde se afla și sauna, cât și terasa neacoperită de la etaj. Acesta precizează că totul s-a produs deoarece sistemul de canalizare din zona Băneasa a fost depășit de cantitatea de precipitații.

Enumeră zonele din imobilul de lux care au fost spălate de furia apelor, însă nu dă o sumă concretă. Asta pentru că, spune el, în calea lui Dumnezeu, pagubele nu mai au valoare.

„Pur și simplu mi-a inundat casa, n-a făcut față canalizarea. A plouat foarte tare, a bătut vântul foarte tare, mi-a aruncat niște scaune de pe terasă, mi-a rupt toate florile de sus de pe terasă.

Asta e natura, Dumnezeu. Nu pot face o estimare, nu pot spune că am pierdut mult. Cred că nu pierd când e mâna lui Dumnezeu”, a declarat Liviu Vârciu, pentru FANATIK.

De ce nu îi acoperă asigurarea la casă paguba vedetei?

Întrebat de asigurarea imobilului care să-i acopere costurile, acesta spune că nu are prevăzut niciun amendament legat de calamitățile naturale, motiv pentru care, va suporta singur toată paguba. Norocul lui este că, în urmă cu puțin timp, a investit într-un parchet de calitate, rezistent la apă, care nu a fost stricat din cauza apei.

„Am casa asigurată în alte situații, nu de calamitate. Am schimbat acum două luni de zile parchetul în garaj și în subsol. L-am schimbat cu un parchet foarte bun, care rezistă la apă. Doar am scos apa și l-am lăsat să se usuce și va fi ok.

Un pic de igrasie, dar am dezumificator care scoate apa din pereți, sunt ok. Am scăpat ca prin urechile acului”, a mai punctat acesta.

Cine ar putea fi vinovat de o nouă inundație în locuința lui Liviu Vârciu?

În timp ce discutat cu noi, apa și mizeria lăsate de puhoiul care i-au invadat casa. Și, admite că se teme de un nou val care ar putea să îi spele și mai tare construcția. Însă, nimic nu este în mâinile lui, ci în cele ale autorităților competente sau ale primarului din zona unde locuiește.

„Nu am ce să fac. Să mă duc eu la primărie, ce să… mă duc eu să fiu primar, că doar așa pot să schimb canalizările. Nu am ce să fac. Astea sunt. Dacă se repetă episodul, să ne ajute Dumnezeu. Să nu ne mai pedepsească atât de tare. Fac cumva să fie bine, da. Să vedem.

Eu și acum fac la casă. Curăț în timp ce vorbesc cu tine, că am apa peste tot”, a încheiat Liviu Vârciu, pentru FANATIK.

O altă vedetă afectată de ravagiile vremii din București

Vremea extremă din București și Ilfov a curățat și curtea Andreei Bălan. Solista a găsit dezastate coare obiecte pe care le avea pe spațiul verde. Hainele de scenă pe care le avea într-un dulap aflat afară i-au fost aruncate de colo-colo. De asemenea și plasa de la gard i-a fost ruptă.

„Ploaia a rupt acolo. Acela este dulapul de scenă care a căzut. A fost ruptă și plasa de la gard. Ar trebui să-mi strâng hainele din dulap, dar a început iar să plouă.

Totuși, ar trebui să le iau de acolo, să nu le las peste noapte. Costumul ăsta și-a schimbat culoarea. Trebuie să le bag la spălat”, a spus Andreea Bălan, pe rețelele de socializare