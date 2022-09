Liviu Vârciu, declarație de dragoste pentru Anda Călin. Mesajul transmis mamei copiilor lui: “Averea mea”

Liviu Vârciu a postat o imagine cu partenera sa de viață, Anda Călin, alături de cei doi copii pe care îi au împreună. Cântărețul i-a făcut, totodată, o declarație de dragoste iubitei sale.

Liviu Vârciu, declarație de dragoste pentru Anda Călin

Fostul concurent de la Te cunosc de undeva de mai mulți ani, însă preferă să păstreze discreția în legătură cu povestea lor de dragoste.

De ceva timp, Liviu Vârciu postează mai des imagini cu femeia care i-a dăruit doi copii, un băiat și o fată.

De data aceasta, cântărețul i-a făcut o declarație de dragoste Andei Călin. Liviu Vârciu a postat o imagine cu bruneta la mare, alături de cei doi copii pe care îi au împreună.

“Averea mea!”, a scris Liviu Vârciu pe , în dreptul fotografiei cu partenera sa și cu cei doi copii, alături de trei emoticoane cu inimă.

Postarea a primit peste 11.000 de aprecieri, iar internauții l-au felicitat în număr mare pentru familia pe care și-a întemeiat-o alături de Anda Călin.

Liviu Vârciu mai are o fiică, Carmina, din relația cu Ami Teiceanu. Tânăra are 20 de ani și , după cum a declarat recent pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu a fost naș de cununie pentru prima dată

Liviu Vârciu și Anda Călin sunt împreună de mai bine de șase ani. Recent, pentru prima dată.

Solistul a fost alături de Anda Călin la Starea Civilă, acolo unde doi îndrăgostiți s-au căsătorit legal. Cântărețul le va fi naș celor doi și la cununia religioasă și sunt șanse ca până atunci să ajungă în fața altarului cu iubita sa.

“Primii noștri fini împreună. Ia uitați, ce fină frumoasă am, ce fin frumos am. Mamă, suntem nași. Uite ce nașă frumoasă am (n.r. Anda Călin), rea, dar frumoasă.

Casă de piatră, dragii mei copii! Să fiți iubiți. Darul vi-l dau la nuntă, nu acum. Acum m-am trezit și nu vreau să încurc sumele.

Uite și pe cumătră, cumătru, mama, soacra mare.”, a transmis Liviu Vârciu pe Instastory, la începutul lunii august.