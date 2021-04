Liviu Vârciu, dezvăluire surpriză despre începuturile carierei. Cine a fost ”combinația” feminină din LA

Liviu Vârciu a făcut o dezvăluire surpriză despre începuturile carierei. Artistul le-a arătat fanilor cine a fost „combinația” feminină din LA.

Przentatorul de la Antena 1 a explicat că imaginile au apărut la cererea publicului. Tot mai mulți fani i-au cerut să publice imagini de pe vremea când era membru al trupei.

Liviu Vârciu a distribuit pe canalul său de YouTube un clip filmat acum aproximativ 30 de ani. Era prima apariție televizată a formației.

„Am găsit o casetă. Prima mea emisiune pe care am avut-o acum mulți ani. Cred că sunt 30 de ani. Eram cu Ache și Mihaela la un canal din Constanța. Voiam să vi-l arăt și să vedeți și voi ce față aveam și ce prost eram,” a explicat Liviu Vârciu.

El a explicat și cine apare în clipul video: „suntem alături de Auraș, Mihaela și Liviu, adică de trupa L.A. Numele trupei vine de la inițialele prenumelor noastre, adică de la Liviu și eu, Auraș. Și Mihaela… mai pe la sfârșit.

„Pe Mihaela am cunoscut-o mai târziu. Am cunoscut-o la un show karaoke. Ne-a plăcut cum a cântat, am luat legătura cu ea,” a adăugat.

Postarea artistului a avut mare succes în rândul admiratorilor acestuia. Zeci de mii de oameni au apreciat clipul, iar mulți dintre ei au și declarat că le-a făcut mare plăcere să revadă imaginile din acele vremuri.

„Așa începe totul! Ce copilaș erai, Liviule! Și ce evoluție ai avut în timp! Te felicit și îți mulțumesc pentru că ai ținut cont de rugămintea mea și a altora că ai făcut acest vlog! Ideal ar fi să faci un serial cu L.A. pentru că ai sigur material pentru multe vloguri din perioada aceea”, i-a transmis o admiratoare.

Alți oameni au observat cât a evoluat artistul: „ferească Dumnezeu!!! Frate, dacă nu erai tu cel pe care îl cunoaște lumea în ziua de azi (băiat deștept, spontan, cu caterincă frumoasă ,etc…),cred că nu s-ar fi uitat nici dracu la așa ceva! Solista era nenorocire! Mă gândesc că sunt amintiri frumoase pentru ține, dar, frate, ai evoluat enorm în 20 de ani!”

Surpriza fanilor a fost cu atât mai mare, încât aceștia nu știau de formatul inițial al trupei. La debut, LA avea în componență și o femeie: „eu nu știam că a existat vreodată fromula asta. Eu știu L.A doar cu Adrian, Liviu și Aurelian. Liviu, te rog, cauta prima apariție cu voi 3 în formulă finală, că noi așa vă știm”