Liviu Vârciu, dezvăluiri despre fostele relații. Pepe i-a suflat iubita. Cum a aflat

Liviu Vârciu și Pepe, pe numele din buletin Ionuț Pascu, sunt prieteni la cataramă încă de pe vremea în care prezentatorul de la Antena 1 activa în trupa L.A. Moderatorul „Rămân cu tine” a făcut recent câteva dezvăluiri uluitoare despre amicului său despre care spune că i-a suflat partenera.

Concurentul din show-ul „Poftiți, vă rog” a dezvăluit că la un moment dat s-a despărțit de una dintre iubitele sale, Pepe nestând prea mult pe gânduri. Se pare că artistul s-a cuplat cu tânăra și chiar s-a prezentat la ziua de naștere a prietenului său cu ea de mână.

Vedeta Antena 1 a mărturisit că a simțit că i-a picat ceva în cap când și-a văzut cel mai bun amic cu fosta parteneră de viață de care se despărțise de numai câteva zile. Din fericire, acest lucru nu a fost un motiv de scandal, cei doi fiind buni prieteni și în clipa de față.

Liviu Vârciu a dezvăluit că Pepe i-a furat iubita. Cum s-a întâmplat

„Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine? Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant.

Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: mai ai ceva cu doamna? M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă.

Aia a fost. Într-o săptămână venea ziua mea, o făceam la Max. Ia uite cum stăteam eu la Max așa. Cine intră la ziua mea, de mână? Pepe și cu doamna. Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine. Băi, cât tupeu să ai? Bine, mă.

Nu mai am nimic cu ea, du-o, mă, acasă, pup-o în secret, nu vreau să te văd, fă ce vrei tu. A venit la ziua mea cu ea! Cu EA!”, a mărturisit Liviu Vârciu pe canalul de Youtube al amicului său, Pepe.

Cântărețul a încercat să-și justifice gestul din urmă cu mai bine de 20 de ani, precizând că voia doar să-l împace pe Liviu Vârciu cu partenera de viață. Cu toate acestea, prezentatorul de la Antena 1 a povestit că acesta nu a fost singurul episod de acest gen.

Moderatorul „Rămân cu tine” a declarat că întâmplarea s-a petrecut când avea 19 ani, ulterior povestind o altă experiență prin care a trecut din cauza iubitelor. Mai exact, la 21 de ani Pepe i-a „suflat” o altă iubită, sunând-l din club să-i spună asta.

