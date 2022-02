Liviu Vârciu, mândru de fiul său, Liviu Matei. Cum l-a filmat prezentatorul pe băiețel

Prezentatorul de la Antena 1 și-a dorit enorm să devină tată de băiat, dovadă că este mândru de fiul său. Vedeta nu-și mai ascunde copilul și postează tot mai des imagini inedite în mediul virtual.

Cântărețul a prins ocazia în care micuțul de un an și jumătate a început să meargă bine în picioare și să se miște pe ritmul muzicii și a imortalizat imediat momentul.

Filmarea specială cu băiatul lui Liviu Vârciu a fost publicată pe social media, ipostaza fiind una rară pentru că este discret legat de familia sa.

Liviu Vârciu, filmare inedită cu fiul său. Cum l-a surprins pe băiețelul de 1 an și jumătate

Liviu Vârciu l-a prezentat întregii lumi pe fiul său abia în ziua în care l-a botezat, dar iată că acum este dispus să le arate internauților mai multe momente cu micuțul.

Unul dintre acestea îl arată pe Liviu Matei în timp ce dansează. Băiețelul este foarte fericit, precizând că muzica este pusă direct de pe casetă.

Este vorba de o melodie foarte veche pe care cel mai probabil și artistul a dansat la un moment dat. Piesa „Baby Don’t Hurt Me” a lui Haddaway este ascultată și în ziua de azi.

„Să danseze și băiatul meu pe casetă”, a spus fostul component al formației LA pe contul de Instagram.

Aceasta nu este singura filmare distribuită de Liviu Vârciu cu fiul său, despre care spune că este foarte talentat în arta dansului și nu este exclusă o carieră în acest domeniu.

„Are ritmul în sânge, ca mă-sa. Bravo, tati! Dansezi la fel de bine ca mami”, spunea în urmă cu ceva vreme artistul, conform .

Liviu Vârciu a ținut ascuns chipul fiului său. Care a fost motivul

Liviu Vârciu a explicat în urmă cu puțin timp de ce a luat decizia de a păstra ascuns chipul fiului său până la vârsta de un an. Hotărârea a fost luată de comun acord cu iubita sa, Anda Călin.

„Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei.

Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt”, a declarat artistul, mai arată sursa menționată mai sus.