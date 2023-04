Liviu Vârciu, momente penibile la volanul bolidului de lux. A rămas blocat în nămol. “Mașină șmecheră, 4×4. Mâine o vând”

Fostul soț al Adelinei Pestrițu a avut parte recent de momente penibile la . A rămas blocat în namol. Vedeta de la Antena 1 este proprietarul unei „mașini șmechere 4×4” pe care acum vrea să o vândă.

Liviu Vârciu, clipe neașteptate după ce a rămas cu mașina 4×4 în nămol. Ce decizie a luat prezentatorul

Liviu Vârciu a trecut prin clipe neașteptate după ce a rămas cu mașina 4×4 în nămol, undeva în apropiere de comuna Dascălu din județul Ilfov. și partenera de viață au ieșit la plimbare pe un câmp de țară, pe marginea unui câmp de rapiță, dar nu au mai putut să iasă.

Autoturismul care este echipat cu cauciucuri ultima generație nu a reușit să treacă de pământul moale și a rămas suspendat. Cântărețul a povestit totul pe social media, unde a spus că cel mai probabil a fost blestemat de Nea Mărin.

Renumitul prezentator de la Antena 1 conducea un SUV Infinity FX, cu tracțiune 4×4 și motor de peste 300 de cai putere. Din păcate, aventura off-road nu s-a dovedit deloc una cu un final frumos pentru cei doi.

„Am ieșit cu doamna la plimbare! Am rămas la plimbare. Suntem în câmp! Am rămas blocați! Help! Cam asta a fost! Nu o mai suport! Mi-a zis să o iau înainte, eram acolo, fix acolo!

Hai să o luăm înainte că nu e pământul care trebuie și am rămas suspendați. am și mașină șmecheră, 4×4. Mâine o vând”, le-a spus Liviu Vârciu fanilor de pe pagina personală de .

„Nu mă asculți. Ți-am zis să nu o luăm pe aici… ai mai rămas o dată blocat, când ai tras-o cu tractorul”, spune partenera de viață a vedetei de la Antena 1, Anda Călin, în vlogul de pe Youtube.

Liviu Vârciu, cu mașina suspendată în câmp

Liviu Vârciu a revenit cu mai multe informații, după ce a încercat de câteva ori să iasă din nămol. A vrut să scoată autoturismul din pământul moale, însă nu a reușit deloc. La un moment dat a pus pe jos preșurile din interior pentru a se uita sub mașină.

În cele din urmă a fost nevoit să apeleze la intervenția oamenilor din zonă pentru a fi scos. Nu a stat pe gânduri și a dat mai multe telefoane. Ulterior, la fața locului o Toyota de teren a ajuns și autoturismul vedetei a fost scos.

„N-ai nici cauciucuri…. a și plouat proaspăt. Nea Mărine unde ești acum să vezi”, spune cineva care a sărit în ajutorul prezentatorului de la Prețul cel bun, care nici măcar nu avea cârlig la mașină.