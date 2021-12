Calvarul continuă pentru Liviu Vârciu: ”Nu trece, orice aș face. Medicii nu își dau seama ce se întâmplă”

”Sunt binișor, binișor…”, ne spune Liviu Vârciu cu o voce care, cu siguranță, îl contrazice. Apoi, recunoaște el, lucrurile nu sunt chiar atât de bune, situația lui medicală provocându-i, și la propriu, și la figurat, dureri de cap.

Liviu Vârciu, din nou la spital

După ce a fost plimbat între diferite laboratoare de analize, . Și, recunoaște vedeta TV, situația lui este complicată, mai ales că medicii încearcă și acum să se lămurească cu privire la problema lui.

”Nu știu, nici acum, ce am! Mai trebuie să fac și mâine niște analize, merg la Spitalul Militar din București”, a dezvăluit Liviu Vârciu cu o voce cam stinsă. Iar ceea ce îl deranjează este, în fapt, că niciun tratament pe care îl face nu dă rezultatele scontate.

”Nu trece, orice aș face, poate mă lămuresc cu analizele de mâine”, mai spune Liviu Vârciu cu obidă, perioada de când e bolnav fiind, de altfel, cea mai lungă pe care și-o poate aminti el.

În plus, ne-a mai dezvăluit cântărețul, actorul și prezentatorul TV, totul pare să fi pornit în momentul în care s-a îmbolnăvit cu COVID-19, Liviu Vârciu suferind de boala care a făcut și face și acum ravagii în întreaba lume acum aproape un an, chiar de Crăciunul trecut.

Liviu Vârciu, cu sechele după COVID-19

, medicii descoperind că plămânii și ficatul i-ar fi fost afectate, chiar dacă forma bolii pe care a dezvoltat-o a fost una ușoară. Ba chiar, explica el, după analizele post-COVID, parametrii i-au ieșit nu tocmai favorabili, iar oboseala pe care o resimțea, la fiecare pas, îi dădea ”emoții”.

“Toate analizele pe care le-am făcut înainte de COVID-19, le-am făcut și după și totul a fost triplu. La ficat am avut probleme, mi-au dat să iau niște pastile. La plămâni au rămas niște punctulețe mici după ce am fost infectat”, spunea Liviu Vârciu de curând, la Xtra Night Show.

Acum însă a descoperit că, în fapt, organismul său a fost mai slăbit din cauza COVID-19 decât s-ar fi așteptat. Pe partea de rezistență în fața bolii, în zona imunității.

”Nu știu dacă este din cauza COVID-ului, dar bănuiesc că de când am avut coronavirus mi-a scăzut imunitatea. Și acum am o răceală românească, nu știu de unde am luat-o, e cu o sinuzită acută, nu mai trece. M-am testat, sunt negativ, deci e răceală”, ne-a mai spus Liviu Vârciu.

De altfel, răceala despre care vorbește Liviu Vârciu l-a băgat în spital și medicii au decis că vedeta TV are nevoie de perfuzii și de un tratament serios ca să îl pună pe picioare.

Liviu Vârciu speră la o mică minune în cazul lui

Optimist din fire, în ciuda faptului că răceala cu care se luptă nu se dă bătută, Liviu Vârciu speră ca mâine să se încheie periplul lui prin spitale, iar medicii să își dea seama exact ce are, să îi pună un diagnostic ferm și, evident, să fie găsit cel mai eficient tratament pentru cazul lui.

”Sunt binișor, dar nu bine, trebuie să văd exact ce se întâmplă, am făcut toate analizele și nu își dau seama medicii ce se întâmplă. De aceea fac mâine niște analize suplimentare, la Militar”, a mai spus Liviu Vârciu, pentru FANATIK.