În prag de sărbători, Liviu Vârciu și-a anunțat fanii că s-a infectat cu noul coronavirus, iar acum se află în izolare la domiciliu. Cântărețul a declarat că are simptome ușoare și i-a sfătuit pe urmăritorii din mediul online să respete măsurile de protecție.

Liviu Vârciu și-a început mesajul în felul său amuzant ce îl caracterizează și nu este alarmat din cauza infectării. Cu toate acestea, artistul le-a sugerat fanilor să poarte masca, mai ales de sărbători.

Crăciunul din acest an va fi unul diferit pentru fostul concurent de la „Asia Express”, care nu poate ieși din casă pentru următoarele două săptămâni.

Liviu Vârciu s-a infectat cu coronavirus. În ce stare se află acum cântărețul

Liviu Vârciu și-a anunțat fanii că este infectat cu Covid-19 și că se află în izolare la domiciliu. Artistul are simptome ușoare și a declarat că își simte capul „un pic greu”.

După ce le-a făcut fanilor o urare de Crăciun, Liviu Vârciu i-a informat că are coronavirus și că trebuie să stea izolat, motiv pentru care Moș Crăciun nu-l va vizita anul acesta. Cântărețul face haz de necaz, spunându-le fanilor că anul acesta nu-și mai bate capul cu sărbătorile.

„Crăciun fericit, dragilor, să fiți sănătoși, că-i cel mai important. Și, dacă vine Moș Crăciun la voi și-l prindeți, să-i spuneți să nu vină la mine, că-s izolat. Da, l-am luat. Tre să știi când să faci Covid, nu așa. L-am luat fix de Crăciun.

E bine că nu-mi mai bat capul cu Moș Crăciun, că n-are cum să vină. Îi e frică să nu se îmbolnăvească. Sunt bine, sunt sănătos, am capul un pic greu, dar oricum îl am mare. Vă pup, vă iubesc. Să aveți sărbători liniștite, fericite și purtați mască, că e groasă. Acum de sărbatori e groasă”, a transmis cântărețul.

Nici Gheorghe Turda nu a scăpat de coronavirus

Altă vedetă și-a anunțat infectarea cu Covid-19 astăzi. Este vorba despre Gheorghe Turda, care a trecut și printr-o răceală la plămâni, pentru care a luat antibiotice o perioadă, informează gândul.ro. Artistul este de părere că s-a infectat în timp ce a fost în excursie la o salină din Prahova.

„Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de COVID şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine. Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea. Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane (…) Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade.”, a declarat acesta.

Deși are 72 de ani, interpretul de muzică populară nu are simptome grave și se simte bine. Inițial, membrii familiei au fost îngrijorați, însă starea de sănătate a artistului este una normală.