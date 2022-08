Liviu Vârciu și Anda Călin, nași de cununie: ”Daru’ vi-l dau la nuntă, nu acum!”

Cunoscutul prezentator de la Antena 1 a anunțat că a bifat o premieră în viața personală. Îndrăgitul artist a distribuit o filmare direct de la Starea Civilă, unde le-a arătat internauților cum arată cuplul pe care l-a nășit.

Liviu Vârciu și Anda Călin, nași de cununie pentru prima oară. Declarația artistului

Liviu Vârciu și Anda Călin formează un cuplu de foarte multă vreme și nu sunt căsătoriți, dar în urmă cu câteva ore au fost martori la o cununie civilă. a subliniat că este naș pentru prima oară.

Asta înseamnă că solistul le va fi alături celor doi îndrăgostiți și la cununia religioasă și nu este exclus ca până atunci să ajungă în fața altarului cu Cei doi au planuri serioase în această privință de ceva vreme.

„Primii noștri fini împreună. Ia uitați, ce fină frumoasă am, ce fin frumos am. Mamă, suntem nași. Uite ce nașă frumoasă am (n.r. – Anda Călin), rea, dar frumoasă.

Casă de piatră, dragii mei copii! Să fiți iubiți. Darul vi-l dau la nuntă, nu acum. Acum m-am trezit și nu vreau să încurc sumele.

Uite și pe cumătră, cumătru, mama, soacra mare”, a spus Liviu Vârciu într-o filmare pe contul de , unde a complimentat persoanele de la starea civilă.

Liviu Vârciu, martor la cununia unui prieten

Liviu Vârciu i-a fost alături unui prieten apropiat, pe numele său Mădălin Pantazi. Primul fin al prezentatorului de la Antena 1 este de meserie instructor de înot și lucrează la o sală privată din București.

Tânărul și aleasa inimii sale, Andreea, și-au unit destinele în fața ofițerului de stare civilă, artistul fiind extrem de bucuros că a avut parte de această experiență chiar dacă era foarte obosit.

Vedeta se trezise cu doar câteva ore înainte, lucru care se poate observa din filmarea distribuită pe rețelele de socializare.