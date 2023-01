Liviu Vârciu și Anda Călin, vacanță de lux, pe tărâmuri exotice: ”Dacă nici asta nu e dovadă de iubire…”

Liviu Vârciu și partenera lui, Anda Călin, au lăsat iarna din România și temperaturile scăzute și au plecat într-o vacanță, în doi, pe tărâmuri exotice.

Liviu Vârciu și Anda Călin, clipe romantice în vacanța de lux: ”Dacă nici asta nu e dovadă de iubire…”

Prezentatorul de la Antena 1 și iubita lui se bucură atât de soare, înot, nisip fierbinte și plajă, cât și de clipe romantice în destinația aleasă, care este una de lux.

ADVERTISEMENT

Pe rețelele de socializare, Liviu Vârciu a postat câteva imagini, în care iar la un moment dat cionesc pahare de șampanie, aflându-se la o piscină.

Mai exact, Liviu Vârciu și Anda Călin se află în Maldive. Ironic de fel, moderatorul a ținut să facă unele glume.

ADVERTISEMENT

”Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu? Unde credeți că mă aflu cu părul ăsta în cap? Cu doamna. Ce vorbești… Gata, dragii noștri de acasă, dacă aveți o problemă, am ajuns cu bine, după 5 aterizări, 6 decolări, nici nu mai știu.

Am 24 de ore de când am plecat de acasă, nu am dormit deloc. Cu doamna, ia uitați-o, suntem bine. Ne-au lăsat aici, plutim, nu a venit nimeni după noi, dar e în regulă.

ADVERTISEMENT

Glumesc, e foarte tare! Am adus-o în Maldive. Dacă nici asta nu e dovadă de iubire…”, a spus Liviu Vârciu

Liviu Vârciu și Anda Călin nu sunt căsătoriți. Ce spune despre acest lucru

Liviu Vârciu și Anda Călin au relație solidă, dar nu sunt căsătoriți. Totodată au și doi copii împreună: o fetiță și un băiețel.

ADVERTISEMENT

Ei nu consideră că un act le-ar justifica și mai mult iubirea.

ADVERTISEMENT

”Ne-am spus “DA” de când ne-am cunoscut”, a spus Anda Călin pentru Antena Stars.

Liviu Vârciu ar fi la al doilea mariaj dacă și-ar uni destinele cu partenera sa. În trecut, a avut o căsnicie cu Adelina Pestrițu, în prezent căsătorită cu Steblea Virgil.