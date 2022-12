Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, plimbare cu metroul după 20 de ani: ”Suntem bine”

Fostul component al formației L.A. și unul dintre cei mai buni prieteni ai săi au făcut o plimbare cu după 20 de ani. Foștii concurenți de la Asia Express au împărtășit cu fanii această experiență unică.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, prima călătorie cu metroul după 20 de ani. Cum s-au simțit prezentatorii

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu sunt foarte apropiați și au o prietenie care durează de foarte multă vreme. Cei doi fac foarte multe lucruri împreună, așa cum s-a întâmplat și recent când au lăsat mașinile acasă și au ales mijloacele de transport în comun.

Cunoscuții au ales să călătorească cu metroul pe care nu l-au mai folosit de aproximativ 20 de ani, din perioada în care se mutaseră în București.

„După 20 de ani, la metrou. 7 decembrie, 2022, sunt cu inginerul de serviciu de la metrou. Sunt în siguranță, adică, asta voiam să vă anunț. Avem și premiile, suntem bine.

Filmăm în stație. Avem și lumină. E de bine. Mă plimb cu scara la metrou. Mă scuzați, am nervii slabi. Lui nu-i pasă de nimic”, a spus artistul pe pagina de .

„Emoții… chiar cât de tare”, a completat Andrei Ștefănescu, pe rețelele de socializare.

Liviu Vârciu, premii generoase la Prețul cel bun

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au plecat să-i premieze pe românii care urmăresc show-ul Prețul cel bun, de la Antena 1, acesta fiind și motivul pentru care au intrat la metrou și au primit autorizație pentru a filma.

„Bine, măi, fraților, eu vă caut cu premii și voi fugiți de mine. Nu e normal, uite ce cearcăne am făcut…”, a completat prezentatorul de la Antena 1.

Emisiunea moderată de cei doi prieteni apare pe micile ecrane de luni până vineri, de la ora 18:00. Show-ul a debutat pe sticlă în septembrie 2021 și este varianta românească a francizei The Price Is Right care a fost prima dată difuzată în Statele Unite ale Americii în anul 1956.