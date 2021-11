Liviu Vârciu este un tătic fericit și împlinit. Artistul are trei copii, două fete și un băiat.

De curând, vedeta a postat pe contul său de socializare câteva imagini cu fiica sa cea mare, Carmina.

Cei doi se aflau în mașină, iar Vârciu nu s-a putut abțină să nu glumească după ce a filmat un anumit detaliu.

ADVERTISEMENT

Imagini de colecție cu fiica cea mare a lui Liviu Vârciu . “Mă moștenește”

Carmina, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, este o adevărată domnișoară. Tânăra are 19 ani și s-a mutat la București, unde s-a înscris la facultate.

Liviu Vârciu este tare mândru de fiica sa și încearcă să-și petreacă cât mai mult timp alături de ea. De curând, artistul a postat câteva imagini filmate în mașină, în care apare Glumeț, așa cum îl știe toată lumea, acesta nu s-a putut abține și a făcut un comentariu amuzant după ce a filmat un detaliu. Fata l-a contrazis imediat.

ADVERTISEMENT

“Fiica mea mă moștenește la gușă”, a spus Liviu Vârciu râzând.

Ce spunea Carmina despre relația cu tatăl ei

S-a scris în repetate rânduri că relația dintre artist și fiica sa nu ar fi fost tocmai bună. Carmina a recunoscut înainte de a se muta la București că nu a fost foarte apropiată de tatăl său, dar speră că acum lucrurile vor sta altfel între ei.

“Sincer să spun, relația noastră a fost cu suișuri și coborâșuri. Ne-am menținut pe linia de plutire un timp…iar am urcat, iar am coborât și tot așa”, a declarat tânăra într-un interviu

ADVERTISEMENT

Fata a a recunoscut că nu are niciun fel de relație cu partenera de viață a tatălui său. Nici cu cei doi frați nu a avut până acum o relație prea apropiată.

“Eu cu ea nu vorbesc. Nu am nicio legătură cu ea. Cea mai mare legătură o să o am cu tatăl meu. Nu am ce să comentez, e viața lui și alegerea lui. Cu Ana am fost mai apropiată, dar asta nu ține de mine.

ADVERTISEMENT

Iar pe Matei l-am văzut o singură dată. Poate o să dezvolt o relație mai apropiată când o să mă mut la București și o să petrec mai mult timp cu ei”, mai spunea tânăra.