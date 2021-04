Liviu Vârciu și Nea Mărin au fost protagoniștii unor scene uimitoare la Chefi la Cuțite. Cei doi au făcut un adevărat spectacol în prezența Ginei Pistol.

Cei doi au petecut împreună ani de zile la Poftiți la noi, iar acum au hotărât să se prezinte și în fața celor trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. S-a lăsat cu glume, voie bună și haz de necaz.

Nea Mărin a avut un accindent recent, iar din acest motiv nu-și poate folosi în totalitate mâna stângă. Tensiunea și contrele dintre cei doi nu au lipsit.

Liviu Vârciu și Nea Mărin, scene uluitoare la Chefi la Cuțițe. Ce au făcut de față cu Gina Pistol

Liviu Vârciu și Nea Mărin au început prin a se tachina. Cei doi au făcut un spectacol de toată frumusețea, stârnind râsetele zgomotoase ale celor din jur. La un punct, în toiul glumelor, „tatăl și fiul” au început să spargă farfurii. Unii dintre membrii staff-ului au venit să vadă ce s-a întâmplat, alertați de zgotomul produs.

„Premieră mondială, eu cu Liviu gătim,” a anunțat Nea Mărin la pășirea în platoul emisiunii. Acesta a venit cu propria tunică de bucătar, având numele inscripționat pe piept.

El a suferit recent un accindent, după cum a povestit Liviu Vârciu, foarte amuzat: „fermecatul a căzut în pivniță și și-a rupt mâna. Când s-a dus la doctor – povestea e adevărată, nu glumă, nu nimic – s-a dus la doctor și i-a zis că are ceva din Robocop. N-a zis?”

„Da, a zis că așa oase la vârsta mea…” a răspuns Nea Mărin, spunând și care a fost motivul pentru care a vrut să intre în pivniță: „Să ajut pe un prieten. Am deschis ușa, cu ciocanul să dau scândura mai așa, am pus piciorul, s-a rupt scândura, au, buf. Și mi-a și ieșit mâna din umăr și am și rupt-o”.

Ce a urmat a fost mai mult o comedie. Cei doi s-au jucat cu condimentele, adăugându-le în preparat în funcție de miros, reușind chiar să inventeze o rețetă: Ciclon Baribas neîntâlnit. La final, au primit un singur cuțit, din partea lui Chef Sorin Bontea, nereușind să-i convingă pe Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu.