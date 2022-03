Liviu Vârciu a împlinit 41 de ani. Artistul și-a amintit de marile petreceri din anii tinereții

Cântărețul le-a dezvăluit celor care îl urmăresc în social media cum va decurge aniversarea sa. Totodată a spus cum obișnuia să petreacă în tinerețe, atunci când nu avea nicio grijă și o familie alături, cu doi copii.

Liviu Vârciu a împlinit 41 de ani. Cum petrecea în trecut cântărețul

Liviu Vârciu s-a filmat în casă, cu toate luminile stinse, în timp ce partenera sa de viață, Anda Călin îi pregătește o surpriză. Frumoasa brunetă îi cântă „La mulți ani!” în timp ce ține un tort cu lumânări în mână.

Cunoscutul este bucuros de această primire, însă momentul l-a făcut să-și amintească cum petrecea de ziua sa de naștere în tinerețe. Artistul a recunoscut că obișnuia să nu țină cont de nimic și se distra în voie.

„Pe vremuri de ziua mea făceam petrecere cu 10 -15 fete și 4 fermecați. După ani și ani, la 41 de ani, fac petrecere cu o singură fată și cu nimeni în jur. Iată… mamă, ce tare! Mulțumesc iubirea mea”, este declarația făcută de Liviu Vârciu pe InstaStory.

Liviu Vârciu, împlinit și fericit la vârsta de 41 de ani

Liviu Vârciu se poate considera un bărbat fericit și împlinit pe toate planurile. Are o carieră frumoasă care a început pe scena muzicală, iar acum continuă cu emisiunile pe care le moderează la postul de televiziune Antena 1.

Prezentatorul de la „Prețul cel bun” trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Anda Călin, tânăra care l-a făcut să se așeze la casa sa. Cei doi sunt părinții a doi Anastasia și Liviu Matei. În plus, artistul mai are o fiică de 19 ani dintr-o relație anterioară, Carmina.

„Sentimentul pe care eu l-am trăit… Eu nu am simțit în viața mea iubirea asta. Cu fii-mea cea mare a fost mai complicat, nu am stat mereu bot în bot cu ea. O iubesc, e viața mea, e sufletul meu, pentru că a fost primul meu copil, eu eram un copil, aveam 20 de ani, când am făcut-o.

Dar cu cea mijlocie, cu Anastasia… Doamne, nu se poate așa ceva, mă ia de la stomac, știe exact ce „butoane’ să apese. Sunt alte trăiri. Sentimentul pe care îl am față de copii e ceva…”, a declarat Liviu Vârciu într-o emisiune de la Antena Stars, scrie publicația .