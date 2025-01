Livra un colet, însă ce a urmat a fost complet neașteptat. Ce a putut să pățească o româncă

O româncă din Irlanda livra un colet, însă nu se aștepta să trăiască așa ceva. Femeia, care lucrează ca livrator pentru Amazon, a avut parte de o experiență pe care a împărtășit-o și în mediul online.

Ce a pățit o femeie care livra un colet

Într-un clip postat pe TikTok, . Se pare că aceasta s-a trezit cu ghiozdanul furat în timp ce se pregătea de livrare. Iar în respectivul ghiozdan avea portofelul, actele, dar și cardurile.

Ce s-a întâmplat mai exact în timp ce femeia livra un colet? Aceasta a parcat mașina, iar mai apoi a deschis ușa din spate pentru a scoate coletele, iar mai apoi pentru a le livra într-un centru comercial.

Odată intrată pe ușă, paznicul i-a atras atenția că i-a fost furat ceva din mașină. Femeia credea că e vorba despre un colet, dar când și-a dat seama ce s-a întâmplat a trăit un real șoc.

Mai exact, aceasta s-a trezit fără acte și fără bani. Totodată, cheile de la casă au dispărut și ele, iar la fel și căștile pe care le avea. Femeia, care doar livra un colet a fost șocată de cele întâmplate și

“Am un mesaj pentru șoferii livratori, mai ales cei din Irlanda. (…). În ziua cu Revelionul, eram la muncă, am parcat mașina și am deschis în spate să îmi iau coletele să le livrez într-un shopping center. În momentul în care am intrat în shopping center, a strigat cel de la securitate la mine că mi-a fost furat ceva din mașină.

Inițial m-am gândit că mi s-a furat vreun colet, și am zis că aia e. Dar de fapt mi s-a furat ghiozdanul în care aveam portofelul cu toate cardurile, permisul de conducere, buletinul, pe care abia mi-l făcusem bani, cheile de la un card cadou primit de Crăciun, cheile de la casă, cheile de la mașină, căștile și alte lucruri nu foarte importante. La căști am locația și în momentul de față căștile sunt niște AirPods-uri.”, povestește ea.

Cum s-a terminat întreaga poveste

Din păcate însă, finalul poveștii nu a fost unul fericit. Mai exact, femeia care livra un colet spune că a alertat poliția, dar autoritățile nu au venit. Astfel, aceasta a decis să urmărească semnalul căștilor sale.

În final s-a aflat că acestea erau într-o locație destul de periculoasă, unde trăiesc persoane fără adăpost. Și se pare că ulterior, deși autoritățile au intervenit, nu s-a putut face nimic mai departe.

„Băiatul care mi-a furat ghiozdanul este o persoană fără casă, care cu asta se ocupă. De fapt toate persoanele din zona respectivă fură. Îl știu și cum îl cheamă, îl au pe camerele de filmare, dar mi s-a dat de înțeles de la poliție că nu pot face nimic.”, spune resemnată tânăra.

Întreaga întâmplare a fost un semnal de alarmă pentru româncă. Aceasta le-a recomandat curierilor să fie vigilenți cu atât mai mult în contextul în care de cele mai multe ori poliția nu poate să facă nimic.