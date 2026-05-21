Lobby american pentru reactorul de 5 miliarde de la Doicești. Proiectul criticat de Bolojan, promovat insistent de apropiați ai lui Trump

Compania de stat Nuclearelectrica merge înainte cu proiectul SMR (Small Modular Reactor – Reactor Modular Mic) de la Doicești, în ciuda criticilor premierului demis prin moțiune, Ilie Bolojan, privind „utilitatea economică” a investiției. Consultantul republican Jason Miller, apropiat de Donald Trump, a susținut continuarea investiției, care va depăși 5 miliarde de euro, în cadrul unei vizite pe care a avut-o în București, conform surselor FANATIK.

Lobbyul american duce proiectul înainte

Pe 15 mai, Nuclearelectrica a anunțat la Bursa de Valori București (BVB) că pregătește etapele tehnice înaintea marilor investiții care ar urma să aibă loc în anii următori pentru centrala nucleară cu microreactoare de la Doicești, județul Dâmbovița. Miza proiectului Nuclearelectrica: primul reactor nuclear modular mic din Europa care să asigure producția de energie electrică. Scopul investiției de peste 5 miliarde de euro/6 miliarde de dolari este să producă 3,75 TWh/an energie electrică de pe an, 7,5% din consumul din 2025.

Proiectul a fost susținut și în timpul vizitei de două zile a lui Jason Miller, consultant politic american implicat în campaniile lui Donald Trump (președintele SUA), în București. Așa cum reiese din informațiile FANATIK, Jason Miller a venit în România pentru a susține în fața oficialilor români două proiecte energetice de interes pentru americani. Primul proiect privește gazoductul (și comenzile aferente) prin care SUA vrea să exporte din Grecia până în Ungaria și Austria gaze lichefiate care ar ajunge în portul Alexandroupolis din Grecia. Al doilea proiect susținut a fost centrala de la Doicești, conform informațiilor pe surse obținute de FANATIK de la persoane care au fost în anturajul lui Miller în România.

Jason Miller nu ne-a răspuns la întrebările trimise pe conturile sale de socializare, unde este foarte activ. L-am rugat să ne spună dacă a promovat proiectul centralei de la Doicești în timpul vizitei în România și cu ce oficiali s-a întâlnit. Am încercat să-l contactăm și pe Adrian Zuckerman, fostul ambasador al SUA la București în primul mandat al lui Donald Trump pentru a ne oferi informații suplimentare despre vizita lui Jason Miller în București. Nici acesta nu ne-a răspuns la mesaje și întrebări. Zuckerman este și un apropiat, dar și un sfătuitor al președintelui Nicușor Dan, dar și un „fixer” între reprezentanți ai autorităților din România și cei din Statele Unite.

„Am discutat cu președintele mai mult de un sfert de oră”

Însă, informațiile FANATIK au fost confirmate, parțial, chiar de postările pe rețelele sociale și de interviul acordat la Antena 3 de Jason Miller. Luni, 18 mai, acesta a apărut într-un scurt interviu cu Mihai Gâdea. Jason Miller a recunoscut că România este importantă pentru SUA din punct de vedere energetic. „Cu siguranță, România are ocazia să fie unul dintre cei mai buni aliați din întreaga regiune. Știu că poate să fie un punct foarte important din punct de vedere militar și al securității energetice, pentru că sunteți între Asia și Europa, foarte aproape de ceea ce se întâmplă cu Iranul în Golful Persic”.

Totodată, Miller a recunoscut că a avut o întâlnire și cu președintele Nicușor Dan la , eveniment care a avut loc la Washington, pe 19 februarie. Întâlnirea a durat 15 minute, spunea acesta într-un interviu acordat lui Mihai Gâdea la Antena 3. „Am avut ocazia să mă întâlnesc cu președintele Dan când a venit la întâlnirea Consiliului Păcii și am fost foarte impresionat, pentru că am discutat cu președintele mai mult de un sfert de oră. Îmi place foarte mult mintea sa ascuțită, abordarea lui”, declara acesta.

Centrala nucleară de 5 miliarde de euro care va rămâne inutilă, crede Bolojan

Anunțul Nuclearelectrica la BVB a venit în aceeași zi, 15 mai, în care premierul interimar Ilie Bolojan își arăta temerile, într-un interviu pentru , că acest proiect nu va ajunge vreodată să producă energie. „Știți cât a consumat Nuclearelectrica acolo? Peste 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren și niște hârtii. Întrebarea este: merită asta?”, a declarat Bolojan. Tot în cadrul interviului, premierul a susținut că România ar trebui să prioritizeze „investiții cu cap” și să negocieze mai eficient contractele pentru dezvoltarea programului nuclear.

În plus, Bolojan critica și costurile ridicate ale proiectului dezvoltat în parteneriat de Nuclearelectrica cu societatea autohtonă Nova Power & Gas și cu grupul american NuScale Power. Costurile suportate de Nuclearelectrica ar fi de aproape 6 miliarde de dolari/5 miliarde de euro. În investiție, conform datelor Nuclearelectrica, Nova Power & Gas contribuie cu terenul viitoarei centrale nucleare, iar NuScale va oferi tehnologia, pe care o va plăti compania de stat Nuclearelectrica.

Centrala SMR de la Doicești ar avea o capacitate instalată de 462 MW. La un factor de capacitate nuclear de circa 95%, ar putea produce aproximativ 3,8 TWh/an, conform datelor tehnice ale proiectului. „Deși energia produsă nu ajunge la o capacitate mare anuală, ea are avantajul că este produsă în bandă, este o energie produsă constant și pe perioada iernii, când temperaturile scăzute și lipsa energiei solare și eoliene afectează sistemul energetic din România”, se precizează într-un document Nuclearelectrica.

Centrala americană de la Doicești ar produce energie cam cât consumă acționarii ruși de la Alro Slatina

Raportat la producția totală de energie electrică a României din 2025, de circa 51,39 TWh, energia rezultată la Doicești ar însemna aproximativ 7,5% din producția anuală națională de anul trecut (circa 3,75 TWh/an). Prin comparație, ca aceste date să nu rămână cifre seci, putem compara producția de energie prognozată de la Doicești cu cel mai mare consumator industrial de energie din România.

ALRO Slatina este acum, în condițiile în care activitatea la Liberty Galați SA este oprită, cel mai mare consumator industrial din România. Consumul său anual de electricitate a fost estimat la circa 4 TWh/an. Asta înseamnă că centrala SMR de la Doicești ar produce, teoretic, aproape cât consumul anual al ALRO, compania cu acționariat rusesc. Conform datelor companiei, la cotațiile din 2026, Alro Slatina ar urma să plătească pe energia electrică consumată undeva între 250 de milioane de euro și 300 de milioane de euro.

Ca un rezumat, Nuclearelectrica va investi 5 miliarde de euro în centrala americană de la Doicești, bani pe care îi poate recupera — dacă nu am ține cont de bugetul anual de cheltuieli pentru întreținerea instalațiilor — în 20 de ani.

România cumpără, de fapt, influență americană

Proiectul, dezvoltat împreună cu americanii de la NuScale și sprijinit de SUA, „este considerat strategic pentru securitatea energetică a României și pentru poziționarea țării ca lider regional în tehnologia SMR”, conform documentelor Nuclearelectrica.

listată la bursă (NYSE: SMR), specializată în reactoare nucleare modulare mici (SMR). Compania a fost dezvoltată inițial cu finanțare și cercetare susținute de Departamentul pentru Energie al SUA (DOE) și de Oregon State University. Acționariatul companiei este format din mai multe fonduri instituționale precum VanEck, Vanguard și BlackRock.

Proiectul reactoarelor modulare mici dezvoltate de NuScale este susținut de mai mulți republicani influenți din SUA, printre care Donald Trump, fostul secretar al Energiei Rick Perry și senatorii John Barrasso, Mitt Romney și Mike Crapo, care promovează energia nucleară drept instrument strategic pentru independența energetică a SUA și reducerea influenței Rusiei și Chinei asupra pieței energetice globale.

Însă, tehnologia NuScale nu este încă implementată comercial nicăieri în lume la scară completă, iar proiectele similare dezvoltate în SUA au avut probleme legate de costuri și termene. Mai mult, anul trecut DOE (United States Department of Energy) a acordat finanțări pentru primele SMR-uri comerciale din SUA, iar tehnologia NuScale nu figurează printre câștigători.

„Pentru România, riscul principal este ca proiectul să devină o investiție uriașă cu recuperare economică incertă, într-un sistem energetic aflat deja sub presiunea tranziției verzi, a prețurilor volatile și a investițiilor masive necesare în rețele și capacități de producție. Chiar și așa, trebuie să recunoaștem că astfel de contracte au și o valoare diplomatică. România, ca și în cazul contractului cu Bechtel, cumpără de fapt și influență americană”, ne-a explicat un fost ministru al Energiei.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, afirmă în comunicatele companiei că „dezvoltarea reactoarelor modulare mici va continua în conformitate cu acordurile internaționale asumate de statul român și cu strategia de investiții aprobată de acționari”.

Comparația cu Bechtel

Autostrada Bechtel a fost un proiect strategic american care a costat România miliarde de lei și nu a fost finalizat de compania americană. Contractul Bechtel, semnat în 2003 pentru Autostrada Transilvania, prevedea construcția a peste 400 km pentru circa 2,2 miliarde euro. După aproape 10 ani, statul plătise peste 1,2 miliarde euro, iar Bechtel finalizase doar aproximativ 52 km.

În cazul Doicești, investiția estimată poate depăși 5-6 miliarde dolari pentru doar 462 MW instalați. Până acum s-au cheltuit deja peste 200 milioane dolari, deși construcția efectivă nu a început.

Totuși, după contractul Bechtel din 2003, România a beneficiat și de un sprijin diplomatic și strategic major din partea SUA. În perioada următoare, relațiile bilaterale româno-americane s-au consolidat accelerat, România a devenit unul dintre cei mai importanți aliați regionali ai Washingtonului, iar cooperarea militară și de securitate s-a extins semnificativ după aderarea la NATO. Inclusiv investițiile americane și sprijinul politic pentru proiecte energetice și militare strategice au crescut constant în anii care au urmat.