Lobonț, dezastru ca antrenor. Cifrele interimarului de la Rapid sunt înfricoșătoare pentru un absolvent de Coverciano

Rapid a ajuns într-o situație jenantă, în raport cu investițiile făcute, fiind codașă în play-off și fără victorie în Superliga României de la 9 martie 2024, când a surclasat FCSB cu 4-0.

A avut rezultate catastrofale la naționala Under 20

Ceea ce s-a stricat în ultima parte a mandatului pe care l-a avut Cristiano Bergodi a continuat și sub comanda celui pe care Dan Șucu l-a numit interimar, fără a ține cont de trecutul lui ca antrenor.

echipa obținând un singur punct cu el pe bancă.

Soluție la îndemână, deoarece era antrenor cu portarii la Rapid, Bogdan Lobonț dovedește că nu e nici pe departe omul care să scoată echipa din criză, iar promisiunea lui Dan Șucu că îl va menține principal, în cazul în care duce echipa în cupele europene, devine utopie.

Rezultatele lui Lobonț ca principal nu sunt însă o surpriză, ținând cont de cele două experiențe anterioare ale sale, la Universitatea Cluj, în liga secundă, și la naționala Under 20 a României.

În 2019, la Universitatea Cluj, Lobonț a ratat promovarea echipei în prima ligă, deși a avut buget net superior contracandidatelor sale și a fost demis după șase luni.

Ulterior a urmat experiența la naționala Under 20 a României, la care o parte din rezultate au fost cumplite. Sub comanda lui, România a învins cu 2-1 Portugalia, Cehia și Polonia.

Seria înfrângerilor a fost însă catastrofală: 0-5 cu Elveția, 1-2 cu Norvegia, 0-7 cu Italia, 0-4 cu Germania, 1-6 cu Anglia, iar în septembrie 2022, după un an de contract, FRF i-a mulțumit pentru colaborare.

Bogdan Lobonț este absolvent al celebrei școli de antrenori de la Coverciano, unde a fost coleg de promoție cu Paulo Cannavaro și cu Martin Demichelis, actualul antrenor de la River Plate.

S-a recomandat ca fiind absolvent de Harvardul fotbalului

În momentul în care a fost numit antrenor cu portarii la Rapid, Lobonț a declarat că el poate fi oricând antrenor principal, situație în care a ajuns mai repede decât se aștepta.

„Eu sunt antrenor. Masterul la Coverciano. Harvard din fotbal. Multă lume zice: Moamă, ai făcut un pas în spate că ești antrenor cu portarii. Dar mă scuzați: portarul face parte din altă parohie? Într-adevăr, are tricou diferit față de ceilalți și e singurul din toți 11 care folosește mâinile. Dar tot fotbal e.

A, că am și competențe și abilități să antrenez portarii? E un skill în plus pe care îl am față de toți ceilalți. E simplu pentru mine. Am abilități pe care nu le au toți. De asta sunt convins. Asta ce înseamnă? Că am o viteză în plus”, a declarat Bogdan Lobonţ la fanatik.ro.

„Dezamăgirea rămâne, plecăm de la ceea ce-am făcut bine, continuăm să facem bine. Sunt convins că o să vină și o victorie. Orice poate influența mentalul unei persoane, cu atât mai mult jucătorilor care sunt pe teren. Trebuie să lucrăm la acest lucru care să ne ajute să ieșim din această situație”, a spus Lobonț aseară, după înfrângerea de la Cluj.