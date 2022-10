Loc de muncă plătit cu 40.000 de lei pe lună în România. Ce ai de făcut ca să câștigi această sumă

Un astfel de loc de muncă asigură un salariu lunar care ajunge la 40.000 de lei. Ce-i drept, cei care doresc să fie plătiți atât de bine trebuie să aibă o pregătire specializată și câțiva ani de experiență.

Loc de muncă ideal din punctul de vedere al salariului

Asta se cere în IT, un domeniu în care este de 3.500 de lei, conform jurnaliștilor de la . Potrivit sursei citate, un loc de muncă în IT oferă numeroase satisfacții financiare și profesionale.

În acest domeniu, fiecare an experiență cântărește greu pentru . În plus, în IT este în continuare nevoie de mulți specialiști, iar piața muncii din România nu poate susține cererea companiilor în acest sens.

Asta înseamnă că un specialist IT își poate negocia și mai bine salariul și beneficiile. Datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, arată că în IT, media salarială la nivel național este de 6.000 de lei pe lună.

Asta înseamnă o creștere cu 10% față de începutul anului 2022. În acest context, reprezentanții eJobs au mai arătat că cea mai mare parte a angajaților din IT (n.r. – 32,6%) câștigă lunar între 4.000 și 7.000 de lei.

Veniturile cresc în raport cu importanța companiei

Totodată, 21% dintre aceștia au salarii cuprinse între 7.000 și 10.000 de lei pe lună. Peste 10.000 de lei încasează 16,2% dintre cei care și-au introdus datele salariale în platformă.

De asemenea, 14,2% dintre ei încasează lunar salarii cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei. Sumele încasate de specialiștii IT care reușesc să fie angajați de marile companii sunt amețitoare.

Spre exemplu, un arhitect IT poate câștiga și 40.000 de lei pe lună. În ceea ce privește cele mai mici salarii nete din aceste domeniu, trebuie spus că sunt cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei.

Spre exemplu, un junior Graphic Designer primește 3.000 lei pe lună pentru munca sa, în timp ce un tehnician PC încasează 3.500 lei. Pentru posturile IT helpdesk, QA analyst și Analist servicii client, se oferă salarii de 4.000 de lei.