Loc de parcare de la ADP, în București în 2023. De ce acte ai nevoie şi cât costă totul

Parcarea este mereu o problemă pentru bucureșteni, de aceea proprietarii de autoturisme trebuie să știe ce formalități trebuie să îndeplinească și cât trebuie să achite pentru a beneficia de un loc de parcare de la ADP în acest an.

Pentru locurile de parcare ale Administrației Domeniului Public, fiecare sector al Capitalei are propriile regulamente. Evident locurile de parcare nu sunt gratuite și, și aici, prețurile sunt diferite în funcție de sector.

Locuri de parcare pentru Sectorul 1

„Pentru a putea obține un loc de parcare în parcările de reședință solicitanții persoane fizice trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții de eligibilitate, informează ADP Sector 1:

1. să dețină în proprietate sau în folosință (comodat autentificat la notar, leasing, etc.) un autoturism; 2. să aibă domiciliul sau reședința (dovedite cu documente de identitate – CI/BI) în imobilele din Sectorul 1, în proximitatea cărora sunt amenajate locuri de parcare de reședință;

3. să dețină rol fiscal înregistrat la Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale a Sectorului 1; 4. autoturismul pentru care se solicită atribuirea locului de parcare să fie în circulație, fapt dovedit cu ITP valabil; 5. autoturismul să fie înmatriculat în Municipiul București, excepție făcând cele cu contract de leasing; 6. autoturismul pentru care se solicită atribuirea locului de parcare să dețină o poliță de asigurare RCA valabilă”.

Locuri de parcare pentru Sectorul 2

Pentru depunerea unei cereri în vederea obținerii unui loc de parcare în Sectorul 2, solicitanţii trebuie să aibă pregătite următoarele :

1. Cerere tip avizată de Asociația de Proprietari 2. Certificatul de înmatriculare al autoturismului (cu inspecția tehnică periodică valabilă) 3. Asigurarea autoturismului la zi (RCA) 4. Cartea sau Buletinul de Identitate

5. Contract de Leasing pentru persoana fizică (dacă este cazul) 6. Contract de Comodat/Închiriere pentru persoanele care folosesc un autoturism de la o persoană juridică, sau de la o persoană fizică (dacă este cazul).

Locuri de parcare Sector 3

-„Cerere locuri de parcare; documente privind domiciliul/rezidența (buletin de identitate / carte de identitate – copie); copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului aflat în proprietate sau în folosință; copie după cartea de identitate a autoturismului;

-copie după contractul de comodat al autoturismului, după caz, care să ateste dreptul de folosință asupra autoturismului în cauză;

– dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil; certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, în conformitate cu ”.

Locuri de parcare Sector 4

În privința Sectorului 4, solicitanții trebuie să o pentru locuri de parcare și să prezinte următoarele documente, potrivit :

„documente privind domiciliul/rezidența (buletin de identitate / carte de identitate – copie); copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului aflat în proprietate sau în folosință;

copie după cartea de identitate a autoturismului; copie după contractul de comodat al autoturismului, după caz, care să ateste dreptul de folosință asupra autoturismului în cauză;

dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil; certificat de încadrare în grupă de handicap locomotor, în conformitate cu prevederile legale.

Locuri de parcare Sector 5

Atribuirea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București se va face de către 5 în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line, în limita locurilor disponibile. Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Serviciului Parcaje Auto de Reședință Sector 5 (parcari.sector5.ro, Secțiunea „Solicitare loc de parcare”).

Totodată, în privința prelungirii locurilor de parcare de reședință în acest an, se precizează:

„Pentru anul 2023, cetățenii cu loc de parcare, care au taxele la zi plătite, contractele cu loc de parcare se vor prelungi automat cu încă un an fiscal, după efectuarea taxei anuale. Se va impune taxa in sistemele DGITL, vor primi notificare de plată pe email, vor efectua plata și, după procesarea plății, vor primi documentele care le confirmă prelungirea cu un nou an fiscal. Nu este nevoie de depunerea altor documente. Periodic, Serviciul Parcaje Auto de reședință, va efectua verificări online la serverele DGTIL, RAR și BAAR pentru a verifica valabilitatea documentelor de identitate, inspecției tehnice periodice și asigurarea RCA. Adresăm rugămintea sa fie permanent actualizate pentru a respecta regulamentul 184/2021, care prevede expres rezilierea contractului dacă una din aceste condiții nu este îndeplinită”.

Locuri de parcare Sector 6

În privința Sectorului 6, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă adresa de domiciliu într-un imobil situat în arealul parcării; să înregistreze o cerere pe aplicația eSector6 sau pe platforma parcari.adps6.ro;

să facă dovada, prin certificatul de înmatriculare, a dreptului de proprietate/utilizare (în caz leasing) asupra unui autoturism cu ITP și RCA valabil; să aibă un contract de comodat valabil, dacă este cazul, autentificat la notar.

Depunerea solicitării online trebuie însoţită de următoarele documente:

BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare;

Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP și RCA valabil ) și cu număr de București; contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul); certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor și cardul-legitimație de parcare (dacă este cazul); creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).

Prețuri diferite, în funcție de sector

Pentru locurile de parcare din sectoarele Bucureștiului solicitanții vor achita sume diferite, care variază în funcție de sector. Astfel, în cazul Sectorului 1, tarifele de reședință, în funcție de zonă, variază între 300 de lei și 600 de lei pe an. Pentru Sectorul 6, tarifele variază de la 300-400-500-600 de lei. În Sectorul 3, aceleași prețuri (2022), în funcție de zonă: de la 300 la 600 lei. Aceeași situație și pentru Sectorul 5. De precizat că (Consiliul Genral) stabilește taxele anuale pentru .