Localitatea care e la 2 pași de București și care a fost luată cu asalt. Tineri și pensionari se mută aici. Prețul caselor este bun, nu există deloc poluare și traiul e de 5 ori mai ieftin. Găsești de toate – magazine, parcuri, lacuri și școli bune

Localitatea aflată foarte aproape de București, la 2 pași, a început să fie preferată de multe persoane, inclusiv de tineri și pensionari, deoarece traiul este mai ieftin, iar locuitorii au la dispoziție școli și magazine.

Comuna Balotești, , este formată din satele Balotești (reședința), Dumbrăveni și Săftica. Este situată la mai bine de 30 de kilometri de București și a început să atragă tot mai multe persoane datorită traiului mai ieftin, dar și pentru că are diverse facilități.

Autostrada A0, care ocolește Capitala, traversează această comună. Lângă Balotești, aceasta are un nod cu șoseaua națională DN1, cea care leagă Bucureștiul de Ploiești. În plus, în Balotești, șoseaua se intersectează cu șoseaua județeană DJ101, care duce spre vest, la Corbeanca și Buftea.

Populația comunei Balotești este de 11.210 locuitori, potrivit ultimului recensământ. Mai mult, comuna este foarte aproape de Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, aflat la aproximativ 8 kilometri.

Pe teritoriul acestei comune funcționează patru școli, dintre care trei pentru învățământ primar și una pentru învățământ gimnazial. În Balotești mai sunt și trei grădinițe cu program normal. În fiecare an, sunt înscriși în școli aproximativ 700 de elevi, potrivit . Clădirile unităților de învățământ au fost renovate și modernizate.

În urmă cu aproximativ doi ani, autoritățile din Balotești au declarat că unul dintre obiective constă în extinderea și modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. Un alt obiectiv constă în modernizarea drumurilor din comună, lucru necesar pentru cetățenii acesteia.

Reabilitarea termică a blocurilor reprezintă un alt obiectiv important al autorităților locale. Acest proces constă în reparații și izolare, precum și în schimbarea tâmplăriei apartamentelor din comună.

În ultimii ani, cu ajutorul fondurilor disponibile prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice, în comună s-au construit mai multe locuințe sociale, printr-un program special, notează . Acestea a fost construite în satul Dumbrăveni.

Persoanele care stau într-o astfel de locuință plătesc o sumă modică, în urma unei anchete sociale. Apartamentele sunt destinate persoanelor cu venituri mici, tinerilor căsătoriți și persoanelor care nu au alte proprietăți sau terenuri.

Ce prețuri au casele din Balotești

Persoanele care vor să se mute în Balotești trebuie să știe că se pot găsi . De exemplu, un duplex cu cinci camere se vinde cu 85.000 de euro.

Casa are o suprafață de 121 mp utili, distribuită pe parter și etaj, dar are și un teren de 292 mp, conform anunțului postat pe o platformă de specialitate. Locuința mai are 2 locuri de parcare. Nu are, însă, centrală, calorifere, sanitare și finisaje, ar are curent trifazic în interior.

O vilă situată în apropiere de pădurea Codrii Vlăsiei se vinde la prețul de 113.000 de euro. Zona este una liniștită, iar casa a fost construită în anul 2023. Aceasta dispune de o suprafață de 158 mp dispuși pe parter, iar camere au o înălțime de 3,5 metri.

Livingul este spațios, având o suprafață de 36 mp, iar bucătăria are 16 mp și există posibilitatea să fie închisă. Un dormitor matrimonial, cu baie proprie, se află pe o suprafață de 17 mp, iar vila are și două dormitoare deservite de o baie comună. Terasa are 12 mp, iar accesul pe aceasta se face din bucătărie, dar și din living.

Terenul vilei are o suprafață de 400 mp, plus alți 100 mp cota din drumul de acces, de opt metri lățime. Casa este branșată la sistemul de canalizare și apă curentă din localitate, dar și la energie electrică.

Cei care vor să se mute în Balotești au la dispoziție un centru comercial unde există un hipermarket, dar și diverse magazine, farmacii și restaurante. Există câteva supermarketuri și în satele din comună.

Pentru locuitorii care vor să se bucure de liniște și de natură, în zonă există parcuri, dar și lacuri.