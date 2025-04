Localitatea de lângă București în care oamenii se mută pe capete. Casele sunt ieftine, se ajunge imediat în Capitală, există grădiniță Montessori, școli și magazine, iar traiul e de 4 ori mai ieftin

Multe persoane aleg să se mute, în ultima vreme, lângă localitatea din București unde traiul este mult mai ieftin și se pot bucura de multă liniște, departe de traficul din oraș.

Localitatea de lângă București unde oamenii deja se mută pe capete

Bucureștenii care sunt în căutare de liniște, dar care vor să fie aproape de oraș, în același timp, se pot muta în această comună din județul Ilfov. Chiar dacă vor fi aproape de Capitală, nu vor avea parte de agitația din oraș.

Este vorba despre 1 Decembrie, , formată doar din satul de reședință cu același nume. De-a lungul timpului, a purtat mai multe nume, în funcție de perioada istorică a țării. Între anii 1968 și 2005, a conținut și satul Copăceni.

Inițial, comuna s-a numit Copăcenii de Sus (Copăceni-Carada). Ulterior, a purtat numele Regele Ferdinand și 30 Decembrie. Actuala denumire a comunei a fost stabilită în 1996.

Comuna se află la sud-vest de București, pe malul stâng al Argeșului, și este traversată de șoseaua DN5, care leagă Capitala de Giurgiu. Localitatea are o populație de 8.206 locuitori, după cum arată ultimul recensământ.

Cei care aleg să se mute în această localitate trebuie să știe că există mai multe avantaje, cum ar fi faptul că se află foarte aproape de București. Cu mașina, drumul până în Capitală durează în jur de 30 de minute, în funcție de trafic.

Câteva instituții de învățământ se află în această comună. Este vorba despre Școala nr. 1 I-IV, precum și de Școala nr. 1 V-VIII și de grădinița Sfântul Nicolae. Totodată, în localitate există și grădinița Montessori, unde este valorificat potențialul fiecărui copil.

Grădinița are toate dotările, inclusiv un spațiu verde, iar meniurile copiilor sunt aprobate de un medic specialist. Instituția pune mare accent pe detalii, iar copiii au la dispoziție toate materialele de care au nevoie.

Localitatea dispune de infrastructură, locuri de joacă pentru copii și transport public. Pentru a ajunge în București, există și opțiunea e a lua autobuzul STB 465 din comună, care merge până la Piața Eroii Revoluției.

Cât costă casele în comuna 1 Decembrie

În comuna 1 Decembrie există mai multe supermarketuri, dar și farmacii, iar locuitorii pot ajunge cu ușurință la ele pentru a cumpăra lucrurile de care au nevoie.

Traiul din 1 Decembrie este mai ieftin, lucru care este reflectat și de . De exemplu, o casă modernă, de 113 metri pătrați, are prețul de 115.000 euro. Este situată la trei minute de centrul comercial Lidl, dar și de școală și grădiniță, bancă și o stație pentru mijloacele de transport în comun.

Casa se află la 3 km de Autostrada A0 și la 7 km de Șoseaua de Centură a Bucureștiului (DNCB). De aici este acces direct la DN5, iar până în centrul Bucureștiului sunt 20 km.

Cartierul în care se află casa este unul liniștit, perfect pentru familii. Proprietatea a fost renovată și dispune de o curte de 426 mp, potrivit anunțului postat pe o platformă de imobiliare.

De asemenea, o altă casă are prețul de 105.000 euro. Locuința este formată din parter și etaj, având 4 camere și o suprafață de 147,60 metri pătrați utili plus alți 29,70 de metri pătrați de terasă și balcoane. Casa se vinde la gri, astfel că are nevoie de renovări.

O vilă nouă, aflată într-un ansamblu de vile înșiruite, se vinde la prețul de 92.000 de euro. Locuința are living și trei dormitoare precum și o baie la parter. La unul dintre dormitoare se află un grup sanitar.