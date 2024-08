Localitatea din România terorizată de lupi. Animalele trec chiar și de gardurile electrice

Localitatea Macău este una din multele din România care este terorizată de lupi, prădătorii atacând animalele fermierilor iar aceștia din urmă privesc neputiincioși cum le sunt destrămate afacerea și mijloacele de existență.

50 de viței, mâncați de lupi

În localitatea Macău, comuna Arghireșu din Cluj, un fermier își vede animalele atacate și sfâșiate de lupi, care atacă în haită, în ciuda mijloacelor de protecție cu care acesta a încercat să țină prădătorii la distanță.

Fermierul Kovacs Levente spune că s-a confruntat cu atacurile lupilor încă de anul trecut iar până acum animalele i-au mâncat cel puțin 50 de viței. Pentru Kovacs Levente, aceasta este o pagubă majoră în condițiile în care nu are decât 150 de vaci la ferma sa.

„Problemele au început cu lupii încă de anul trecut, că vin și mănâncă vițeii. Până cum au fost cel puțin 50 de viței mâncați de lupi. Am o fermă de 150 de capete de vaci, sunt pe pășuni, în patru locuri, și acolo dau lupii atacul, în haită. Paguba e însemnată”, a declarat fermierul pentru .

Birocrația omoară șeptelul

Kovacs Levente a spus că a raportat situația autorităților dar a întâmpinat greutăți, lupii fiind specie protejată în România. Sunt cote de recoltare la lup, dar, spune el, procedura este greoaie, aprobarea recoltării trebuie emisă de la , potivit fermierului, și până aceasta sosește, lupii ajung să ucidă și mai multe vite.

„Din păcate nu pot face nimic, sunt singur, nu este ușor. Am fost de nenumărate ori la Primăria Aghireșu să anunț ce s-a întâmplat, i-am zis primarului să facă demersuri către vânători, am vorbit cu asociația de vânători, dar lupul e specie protejată. Există o cotă de împușcare a lupilor, însă cererea trebuie să ajungă la București pentru aprobare. Aici e problema, că până ajunge cererea să fie aprobată nu o să mai am niciun animal”, a spus Kovacs Levente.

Trec și de gardurile electrice

Una din soluțiile pe care fermierul a pus-o în practică pentru a-și apăra animalele de atacul lupilor a fost instalarea unui gard electric, desi cu mari eforturi financiare. Dar lupii sunt animale inteligente și au reușit cumva să se strecoare pe sub gardul electrificat și să-și continue atacurile.

„Când vede lupul vacile, vine ca și hoțul. Chiar dacă este curentat, dacă a intrat până la jumătate, intră mai departe și ajunge pe pășune și face prăpăd. Tot pe unde a intrat și iese”, a spus Kovacs. Rămas fără soluții și depășit de atacurile prădătorilor, el se gândește să-și vândă animalele și ferma pe care a înființat-o în urmă cu cinci ani. „Nu fată vacile atâția viței cât duc lupii”, spune fermierul.

Cum se montează corect

Specialiștii afirmă că, în privința eficienței gardurilor electrice împotriva prădătorilor, metoda dă rezultate cu condiția ca aceste garduri să fie montate corespunzător. Este știut că lupii abordează obstacolele necunoscute cu mare precauție. Prin urmare, este rar ca ei să sară peste un gard. Cel mai adesea, lupii încearcă să se strecoare pe sub acest gard. De aceea, este esențial ca să se asigure că partea de jos a gardului electric este cât mai aproape de sol.

Pentru a împiedica animalele să sape sub gard, cel mai jos rând electrificat nu ar trebui să fie plasat mai sus de 20 cm. Pentru a spori efectul de descurajare al gardului, se poate atașa bandă de semnalizare sau de marcare în culori vii. Materialul conductiv trebuie să fie bine întins și să aibă o tensiune electrică corespunzătoare în fiecare punct al gardului. Este important ca un lup să nu uite primul contact cu un gard electric, astfel încât să nu se apropie de el a doua oară