Localitatea din România unde cetățenii votează pentru a treia oară în doi ani. Care este motivul

Cetățenii din localitatea doljeană Sopot trec printr-o situație neobișnuită, fiind chemați la vot pentru a treia oară în doi ani. Cum s-a ajuns în această situație și cine sunt candidații la primăria comunei Sopot, județul Dolj?
După alegerile din 2024, unul dintre cei mai intenși ani electorali, locuitorii din comuna Sopot sunt așteptați din nou la urne, duminică, 7 decembrie, pentru a-și alege primarul. Aici sunt organizate alegeri pentru a treia oară în doi ani, după o situație ieșită din comun.
Concret, alegerile din iunie 2024 au fost câștigate de candidatul PSD, Cătălin Trăistaru, care a ales să demisioneze în 2025 pentru a preluat funcția de director al ADI EcoDolj, potrivit presei locale. În mai 2025, Costinel Busduceanu, candidat susținut de PNL, a câștigat scrutinul parțial, însă mandatul i-a fost invalidat de Tribunalul Dolj la cererea Prefecturii și PSD Dolj.
Busduceanu își depusese candidatura în timp ce era secretar al Primăriei, altfel deținea două funcții simultan. Deși a semnat o dispoziție prin care se suspenda din funcția de secretar, Prefectura nu a avizat documentul. Chiar și așa, Busduceanu a candidat și a câștigat alegerile, iar magistrații i-au invalidat mandatul.
Costinel Busduceanu candidează și de această dată la Primăria Sopot, însă de această dată este susținut de PSD, chiar partidul care a cerut instanței invalidarea mandatului său. Contracandidații săi sunt Florin-Marian Tănase (PNL), Cătălin-Ştefăniţă Gogoaşe (AUR), Nicolae Băluţă (SOS), Ion Păsărică (PNŢ Maniu-Mihalache) şi Mădălin-Cristi Curteanu (independent).
Până la această oră, prezența la vot în comuna Sopot, județul Dolj, este de 23,6%. La nivel național au votat peste 86.000 de cetățeni (3,88%).
Amintim că alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie sunt organizate în Capitală, în județul Buzău (pentru alegerea președintelui Consiliul Județean) și în alte 11 localități din România: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir și Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Şieu și Poienile de sub Munte (Maramureş) și Cârţa (Sibiu).