News

Localitatea din România unde cetățenii votează pentru a treia oară în doi ani. Care este motivul

Locuitorii dintr-o comună din Dolj sunt chemați la vot pentru a treia oară în doi ani. Cum s-a ajuns în această situație și cine sunt candidații la Primărie
Ana-Maria Tomescu
07.12.2025 | 10:13
Localitatea din Romania unde cetatenii voteaza pentru a treia oara in doi ani Care este motivul
Localitatea din România unde cetățenii votează pentru a treia oară în doi ani. Foto hepta
ADVERTISEMENT

Cetățenii din localitatea doljeană Sopot trec printr-o situație neobișnuită, fiind chemați la vot pentru a treia oară în doi ani. Cum s-a ajuns în această situație și cine sunt candidații la primăria comunei Sopot, județul Dolj?

Locuitorii dintr-o comună din Dolj, chemați la vot pentru a treia oară în doi ani

După alegerile din 2024, unul dintre cei mai intenși ani electorali, locuitorii din comuna Sopot sunt așteptați din nou la urne, duminică, 7 decembrie, pentru a-și alege primarul. Aici sunt organizate alegeri pentru a treia oară în doi ani, după o situație ieșită din comun.

ADVERTISEMENT

Concret, alegerile din iunie 2024 au fost câștigate de candidatul PSD, Cătălin Trăistaru, care a ales să demisioneze în 2025 pentru a preluat funcția de director al ADI EcoDolj, potrivit presei locale. În mai 2025, Costinel Busduceanu, candidat susținut de PNL, a câștigat scrutinul parțial, însă mandatul i-a fost invalidat de Tribunalul Dolj la cererea Prefecturii și PSD Dolj.

Mandatul primarului ales, Costinel Busduceanu, a fost invalidat

Busduceanu își depusese candidatura în timp ce era secretar al Primăriei, altfel deținea două funcții simultan. Deși a semnat o dispoziție prin care se suspenda din funcția de secretar, Prefectura nu a avizat documentul. Chiar și așa, Busduceanu a candidat și a câștigat alegerile, iar magistrații i-au invalidat mandatul.

ADVERTISEMENT
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare...
Digi24.ro
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn

Costinel Busduceanu candidează și de această dată la Primăria Sopot, însă de această dată este susținut de PSD, chiar partidul care a cerut instanței invalidarea mandatului său. Contracandidații săi sunt Florin-Marian Tănase (PNL), Cătălin-Ştefăniţă Gogoaşe (AUR), Nicolae Băluţă (SOS), Ion Păsărică (PNŢ Maniu-Mihalache) şi Mădălin-Cristi Curteanu (independent).

ADVERTISEMENT
A făcut anunțul, după ce Shakira și Pique s-au împăcat: ”Singurul lucru pe...
Digisport.ro
A făcut anunțul, după ce Shakira și Pique s-au împăcat: ”Singurul lucru pe care-l au în comun! S-au înțeles la tot”

Prezența la vot în comuna Sopot

Până la această oră, prezența la vot în comuna Sopot, județul Dolj, este de 23,6%. La nivel național au votat peste 86.000 de cetățeni (3,88%).

Amintim că alegerile locale parțiale de pe 7 decembrie sunt organizate în Capitală, în județul Buzău (pentru alegerea președintelui Consiliul Județean) și în alte 11 localități din România: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir și Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Şieu și Poienile de sub Munte (Maramureş) și Cârţa (Sibiu).

ADVERTISEMENT

 

LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate...
Fanatik
LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. A fost alertă de scurgere de gaze la școala unde a votat Nicușor Dan
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și...
Fanatik
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii
Alegeri Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu, după ieșirea de la vot: „Rămân încrezător în...
Fanatik
Alegeri Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu, după ieșirea de la vot: „Rămân încrezător în șansa pe care o am”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!