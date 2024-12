Localitatea din România unde hoții fac legea. Sparg casele chiar cu poliția pe stradă

Este vorba despre localitatea Corbeanca, din județul Ilfov, la 30 kilometri de București. Polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să-și pună alarme și camere de supraveghere, mai ales că această localitate are foarte multe vile de lux. Hoții ar ținti vilele izolate în câmp, departe de ochii indiscreți ai trecătorilor.

Localitatea din România unde hoții fac legea

Cu toate acestea, așa cum arată , există înregistrări care prind hoții în flagrant atunci când dau spargerea, însă polițiștii nu reușesc să-i prindă. Pe o astfel de filmare se vede cum un hoț a încercat să intre în curtea unei case, însă planul i-a fost dejucat de proprietar, care a primit notificare pe telefon că are parte de un oaspete indiscret.

. Am început să îi spun la interfon că o să ies afară la dânsul şi atunci a fugit. Am constatat că e un spărgător, şi atunci am pus mâna pe telefon şi am sunat la 112″, povestește un proprietar trecut prin emoțiile unei spargeri.

care nu i-au găsit pe hoți. Asta, pentru că hoții dădeau o spargere la câteva străzi distanță. “Sunt profesionişti, din ceea ce vedem noi. Tupeul face ca după prezenţa poliţiei să meargă pe strada următoare şi să spargă o locuinţă.

Nu au trecut nici măcar 30 de minute până au reuşit să spargă o altă locuinţă, chiar şi cu prezenţa forţelor de poliţie aici“, explică proprietarul. Hoții fură de obicei tot ce găsesc de valoare în interiorul vilelor

În localitatea Corbeanca hoții fură chiar cu poliția pe stradă

Polițiștii le-au făcut mai multe recomandări locuitorilor din zonă, dar și celor care se tem că trăiesc într-un cartier nesigur. Așadar, e important să ne asigurăm casele suplimentar de sărbători. Pe lângă alarmele clasice sau camerele de filmare montate în exterior, cam alegerea clasică a tuturor, ar trebui să lăsăm o lumină aprinsă sau un televizor pornit, ca să dăm senzația că e cineva acasă.

Cu ajutorul tehnologiei de astăzi, toate acestea se pot controla de la distanță de pe un telefon mobil. O altă variantă, în special pentru cei ce locuiesc la curte, ar fi un câine mare de pază sau un gard ”modificat”, special făcut pentru a încurca hoții.

În urmă cu un an, un ofițer SRI a rămas fără armă după ce hoții au dat spargere. Hoții au fost atunci prinși, în timp ce arma a fost ridicată din lacul Pantelimon peste 4 săptămâni. La fel a fost spartă o casă din Tunari, în luna septembrie, de un grup de bărbați îmbrăcați în negru și cu cagule pe cap.

La fel ca și în cazul hoților din Corbeanca și acești hoți sunt de negăsit. Polițiștii spun că hoții sunt profesioniști, astfel că reușesc să dispară și să nu fie prinși. De obicei durează ani întregi până când acești hoți cad în plasa oamenilor legii.