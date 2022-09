“Localitatea fantomă” din România, unde casele costă între 5.000 și 15.000 de lei. De ce nu vrea nimeni să se mute aici

La începutul acestui an, sute de oameni au luat cu asalt primăria din comuna băcăuană Gura Văii. Aceștia voiau să se înscrie la licitația organizată pentru casele din satul Rotunda scoase la vânzare de la un preț de pornire de 250 de euro.

Gura Văii, “localitatea fantomă” din România. Casele costă aici între 5.000 și 15.000 de lei, dar nimeni nu vrea să se mute aici

Aproape 1.000 de doritori s-au înscris. Peste 200 de case aveau atunci să-și găsească deja proprietari.

În prezent, la niciun an distanță de la eveniment, din cele 205 case vândute, doar 20 sunt în curs de reabilitare.

Avântul noilor proprietari de reabilitare a acestor imobile s-a stins în doar câteva luni. ale materialelor de construcții i-au făcut pe oameni să abandoneze ideea refacerii acestor case.

Pentru unele case, oamenii, veniți din județ și nu numai, au licitat şi de cinci ori suma cu care au fost scoase imobilele la licitaţie.

A existat o casă care a plecat la licitaţie cu doar 5.000 de lei și s-a vândut cu 15.000 de lei.

Pe cât de mare fusese dorinţa oamenilor de a fi proprietarii acestor case, pe atât de repede le-a dispărut entuziasmul. După mai bine de jumătate de an, nu au făcut aici aproape nimic.

Va mai dura până când comuna Gura Văii va scăpa de titulatura de ”localitatea fantomă”

Primarul comunei băcăuane constată cu amărăciune că cei mai mulți care au licitat pentru case au uitat de ele.

O parte dintre ei chiar au încercat să speculeze situația și le-au scos la vânzare. , în comparație cu investiţia din debutul anului.

De exemplu, pentru o locuință pe care a dat în iarnă mai puţin de 15.000 de lei şi în care nu a investit nimic, un proprietar cere acum 10.000 de euro. Dat fiind faptul că așezarea are potențial, unora chiar le-a ieşit afacerea.

”Zona are potenţial. Casele sunt bune, sunt construcţii solide din BCA. Este o zona turistică. Este o zonă foarte aproape de oraş. Practic din oraş se vede zona. E un sfert de oră de mers cu maşina.

Acum şapte ani, împreună cu cinci agenţi imobiliari am cumpărat. Noi am luat hotărârea foarte repede. Ne-a plăcut foarte mult zona. Am cumpărat special pentru case de vacanţă”, spune un agent imobiliar din Onești pentru .

Edilul din zonă îi amenință pe noii proprietari că, dacă nu se vor apuca să renoveze şi să construiască zona, vor avea impozitul majorat cu până la 500%.

”Au fost revândute, între proprietari, circa 20. Noi avem un regulament de supraimpozitare a clădirilor lăsate în paragină, degradate, şi, dacă nu vor, dacă nu se vor apuca să renoveze şi să construiască zona, să reinvestească, le majorăm impozitul cu până la 500%”, spune primarul, conform sursei citate.