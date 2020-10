Locotenenții lui Dragnea, executați de Marcel Ciolacu de pe lista PSD pentru parlamentare

Locotenenții lui Dragnea au fost executați cu sânge rece și scoși de pe lista PSD pentru alegerile parlamentare de noul președinte Marcel Ciolacu. Acesta nu a ezitat o clipă și i-a lăsat fără job și imunitate pe câțiva oameni care se bucurau din plin de ele

Concret, nume grele ale partidului, nume care au scris istorie în social democrație și care au ocupat poziții cheie în mandatele precedente au rămas acum pe afară. Surprinzător și nu prea, dar mai toți au sau aveau legături strânse cu fostul președinte al partidului, Liviu Dragnea, aflat acum în închisoare.

Culmea, deși s-a spus despre el că reprezintă încă un adevărat „sforar” în partid, Liviu Dragnea nu a reușit să își pună în siguranță oamenii care i-au stat alături până în ultima clipă. Presa a relatat chiar despre o tentativă a fostului lider de a o impune pe Carmen Dan pe liste, în dauna Vioricăi Dăncilă. Schimbarea nu a reușit și pentru că fostul candidat la alegerile prezindențiale al PSD-ului nu avea niciun loc asigurat în noua organigramă.

Cum au fost executați oamenii lui Dragnea și scoși de pe lista PSD pentru parlamentare

Interesant este că, după ce Viorica Dăncilă a pierdut alegerile pentru funcția de președinte al țării, oamenii care i-au cerut demisia atunci s-au prezentat cu două promisiuni. Fostul premier urma să devină numărul 1 în organizația de femei a partidului, dar și să aibă un loc sigur pe lista pentru alegerile parlamentare.

Viorica Dăncilă a acceptat înțelegerea, doar că la câteva luni distanță a rămas fără jobul de la organizația care se ocupă de persoanele de sex feminin din PSD. Marcel Ciolacu a preferat-o pe Doina Federovici și o primă parte a pactului era deja aruncată în aer.

Acum, Viorica Dăncilă a rămas pe afară și pentru alegerile din decembrie. Fostul premier, odinioară protejată a lui Liviu Dragnea nu a reușit să le capete încrederea noilor șefi.

De altfel, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu afirma în urmă cu doar câteva luni că nu are niciun fel de comunicare cu Viorica Dăncilă. Acesta a menţionat că, cea mai mare greşeală a fostului premier a fost că a luat de multe ori decizii care au afectat PSD, consultându-se cu oameni din afara partidului.

Viorica Dăncilă, out! Carmen Dan, de asemenea

Un alt personaj cheie pe vremea lui Liviu Dragnea, Carmen Dan a rămas și ea pe lângă listele PSD-ului. Acuzată de multă lume pentru evenimentele de la 10 august, Dan a fost abandonată acum de social democrați.

Un prim moment care a arătat ruptura între cele două părți a fost consemnat la moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului Orban.

De altfel, chiar de atunci s-a vorbit despre o posibilă excludere din partid a acesteia. Fostul ministrul de Interne Carmen Dan s-a apărat și a transmis că se afla în izolare la domiciliu, printr-o decizie a autorităţilor.

”Cine mă bănuieşte de înţelegeri oculte tocmai pe mine cu vreun adversar politic înseamnă că nu mă cunoaşte”, a scris aceasta pe o rețea de socializare. Mesajul nu i-a convins pe social democrați care i-au întors acum spatele.

Ce se întâmplă cu Marian Oprișan, eternul baron PSD

Marian Oprișan nu a ezitat și a declanșat un adevărat scandal înaintea alegerilor. Poreclit „baronul de Vrancea”, acesta nu a respectat deciziile lui Ciolacu și, deși nu mai era liderul organizației locale, s-a trecut cap de listă la Senat.

Gestul său a stârnit controverse în PSD și, în cele din urmă, fostul lider al organizației PSD Vrancea, a decis să-și retragă candidatura pentru funcția de senator. Acesta a transmis că rămâne pe afară, deși a “beneficiat de totala încredere și susținere a colegilor primari, peședinți de organizații, consilieri județeni, consilieri locali și simpli membri PSD”.

Nu și de cea a președintelui de partid. Liderul PSD, Marian Ciolacu a invalidat toată lista din Vrancea și i-a spus răspicat lui Oprișan că nu mai este dorit.

„Listele de la Vrancea au fost invalidate. Acest lucru înseamnă că se declanşează din nou procedura şi din nou vom lua decizia finală în această seară. Consider că Marian Oprişan nu ar trebui să candideze pentru o funcţie în Parlament, nu este oportun. Este oportun să rămână vicepreşedintele Consiliului Judeţean Vrancea”, a spus Ciolacu.

Șerban Nicolae și-a dat demisia din PSD

Şerban Nicolae a afirmat că va face un anunţ „poate cel mai dureros” privitor la viaţa sa politică. Senatorul PSD a adăugat că „în viaţă, o uşă se închide, o alta se deschide”. A revenit după doar câteva ore când a spus că și-a dat demisia din partid.

Deloc surprinzător, însă reacţia acestuia a apărut în contextul în care Marcel Ciolacu a precizat că Şerban Nicolae nu a fost propus de nicio organizaţie a partidului pe listele de candidaţi la alegerile parlamentare din 6 decembrie.

De altfel, între Șerban Nicolae și Marcel Ciolacu nu a fost liniște niciodată. Senatorul PSD a considerat ”o mare şi nescuzabilă ruşine” faptul că partidul nu a reuşit să întrunescă cvorumul pentru dezbaterea şi votarea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban. Acuzele au fost, în mod evident, îndreptate către noul președinte.

Eugen Nicolicea și Liviu Pop, fără loc în Parlament

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a mai făcut o victimă cu greutate în partid. Acesta a ținut să explice că Eugen Nicolicea nu mai are susţinerea organizaţiei locale din care face parte pentru o nouă candidatură la alegerile parlamentare. Drept pentru care, Nicolicea nu va mai fi ales al oamenilor și nu se va mai bucura nici de privilegiile care vin la pachet.

Un alt nume important care a rămas pe afară este senatorul Liviu Pop. Fostul ministru al Educației a spus că a fost exclus de pe lista candidaţilor PSD Maramureş pentru parlamentare, deşi filiala îl plasase pe primul loc al listei pentru Senat.

Culmea, la un moment dat, acesta și-a întrebat chiar urmăritorii de pe o rețea de socializare dacă mai are rost să rămână în partid. ”Dragi prieteni de pe Facebook, deşi am fost votat pentru prima poziţie la Senat de CEX PSD Maramureş, am fost înlăturat de pe listă.

Ce decizie credeţi că ar trebui să iau: 1. Să rămân în PSD? 2. Să îmi dau demisia din PSD? 3. Să candidez din partea altui partid? 4. Altceva?”, a scris Pop pe Facebook.

Liviu Pleșoianu, „neînțelesul PSD” a plecat și el din partid

Deputatul Liviu Pleşoianu a anunțat și el că pleacă din PSD, spunând că partidul în care a intrat este “exact opusul” formaţiunii din prezent. “Din acest moment, drumurile noastre se despart. Iar cine mă cunoaşte ştie că, dacă ajung să iau hotărârea de a pleca de undeva, nu mă mai uit niciodată înapoi.

PSD a fost preluat de călăi ai oricărui principiu, de oameni din clei care se dedublează şi îşi inventează azi versiuni noi care pornesc a se lupta cu versiunile lor de alaltăieri”, a afirmat acesta.

PSD a fost preluat de călăi ai oricărui principiu, de oameni din clei care se dedublează şi îşi inventează azi versiuni noi care pornesc a se lupta cu versiunile lor de alaltăieri. Cine acceptă aşa ceva – să fie sănătos! Eu nu accept!”, a scris Liviu Pleșoianu pe o rețea de socializare.

Ecaterina Andronescu, deputatul „mitralieră” și deputata ”selfie”, trecuți la „și alții”

Florin Iordache, cel căruia i s-a găsit între timp o funcție călduță, Andreea Cosma, deputata „selfie”, Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației și în Parlament de 24 de ani, Cătălin Rădulescu, Nicolae Moga și Iulian Iancu, toți cu legături puternice față de fostul lider, Liviu Dragnea, au rămas și ei fără loc pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie.