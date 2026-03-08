”Locuind în București, mi-am schimbat imaginea despre români”. Jucătorul străin trecut pe la Dinamo care surprinde

ADVERTISEMENT

De-a lungul ultimilor decenii, în special după anii ’90, în fotbalul românesc au ajuns mii de fotbaliști din străinătate. Nu cu toții s-au adaptat la condițiile din țară sau la viața autohtonă. Mulți au plecat cu un gust amar de la noi, însă există și excepții. Cine este jucătorul străin, campion cu Dinamo București, care și-a schimbat total imaginea despre români.

Cine este Xavier Meride, francezul campion cu Dinamo în urmă cu peste două decenii

După 1990, dar mai ales începând cu anii 2000, numărul jucătorilor străini veniți în fotbalul românesc, în special în prima ligă, a crescut dramatic. Statistic, putem spune că au fost mii de sportivi. În anii ’90 erau relativ puțini, însă după 2000, cluburile mari precum Dinamo, FCSB /Steaua București, CFR Cluj sau Rapid au început să aducă masiv jucători de peste hotare.

Au ajuns să joace pe prima scenă din țară fotbaliști din Europa, Africa, Asia sau chiar din America de Sud și Australia. Unii, chiar dacă nu au stat mult pe meleagurile noastre, au plecat de aici cu o imagine bună despre țara noastră.

În această categorie intră și francezul, , Xavier Meride. În vârstă de 51 de ani acum, fundașul a ajuns în Ștefan cel Mare în sezonul 2003-2004 venind la ”pachet” cu alți doi stranieri: belgianul Gregory Delwarte, portar, și fundașul dreapta nigerian Samuel Okunowo.

Niciunul dintre ei nu a avut viață lungă în ”Groapă” sub conducerea lui Ioan Andone. În ceea ce-l privește, Meride a adunat 15 meciuri în campionat și în cupă pentru „câini”. A fost suficient cât să-și treacă în CV titlul lui Dinamo de la finele sezonului 2003-2004.

Acesta nu este singurul trofeu cucerit de fundaș în cariera sa. În 1998 a câștigat titlul în Franța cu Lens, iar în 1999 Cupa Ligii Franței, cu aceeași echipă. În prezent, acesta este manager la SC Douai, o echipă din nordul Franței, lângă Lens.

Cum și-a schimbat fotbalistul francez părerea despre România: ”Era o imagine proastă pe care o puteam avea în comparație cu ce e în realitate”

, Meride a oferit un interviu în presa din România. Deși au trecut 22 de ani de la titlul său cu Dinamo, acesta recunoaște că încă mai urmărește evoluția echipei din România. ”Urmăresc campionatul. Și știu că Dinamo a trecut prin momente grele. Acum, luptă iar pentru titlu și sunt bucuros”, a spus francezul, pentru .

În ciuda faptului că a petrecut puțin timp în România, Xavier Meride spune că a fost o perioadă suficientă pentru a-l ajuta să-și schimbe total părerea despre țara noastră. ”Locuind la București, mi-am schimbat imaginea negativă despre românii care, când sunt în Franța, cerșesc sau se presupune că fură sau fac cutare lucru.

E păcat, pentru că era o imagine proastă pe care o puteam avea în comparație cu ce e în realitate. România nu e asta. Sunt mulți intelectuali”, a spus fostul jucător de la Dinamo, pentru sursa citată.

De ce s-a judecat Meride cu clubul Dinamo

Doar 6 luni a petrecut fotbalistul francez în țara noastră. Din cauza unor probleme contractuale, dar și a evoluțiilor modeste, acesta a plecat de la Dinamo. S-a întâmplat asta în pauza de iarnă dintre 2003 și 2004. Atunci, conducerea alb-roșilor a luat decizia să rezilieze înțelegerile cu nigerianul Okunowo și cu francezul Meride.

Totul s-a realizat unilateral, astfel că cei doi au formulat memorii la UEFA. Au cerut plata salariilor restante, care se ridicau la un total de aproximativ 200.000 de dolari. În final, verdictul forului de la Nyon a fost unul favorabil jucătorilor. Conducerea roș-albă a recunoscut doar „cazul” Meride, căruia clubul îi datora 90.000 de dolari. ”Avocatul meu a făcut demersurile necesare și totul s-a rezolvat”, a mai spus jucătorul, în presa din țară.