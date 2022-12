Locuitorii din Coreea de Sud devin mai tineri, peste noapte. Vârsta le va fi ajustată, din pix, de autorități

Cum este posibil acest lucru? Autoritățile au decis să renunțe la sistemul tradițional de calcul al vârstei, de altfel un sistem destul de complicat, astfel că oamenii vor deveni mai tineri, peste noapte, din pix.

Locuitorii din Coreea de Sud devin mai tineri

Coreea a decis, așadar, să adopte standardul internațional, situație care îi va face pe coreeni cu unul sau doi ani mai tineri, peste noapte, potrivit

Pentru români, sau pentru majoritatea oamenilor din Europa sau din lumea civilizată, vârsta se calculează simplu și începe din secunda în care un om se naște. Doar că, la coreeni există o metodă de calcul complicată, destul de greu de înțeles.

în momentul nașterii, iar un nou an este adăugat la fiecare 1 ianuarie. Aceasta e vârsta menționată de orice cetățean din Coreea de Sud în viața de zi cu zi.

Există, totodată, un alt sistem care e folosit pentru recrutare și pentru calcularea vârstei legale de a consuma alcool sau de a fuma. În acest caz, vârsta unei persoane e calculată de la zero la naștere și se adaugă un an de la 1 ianuarie.

Mai mult, Coreea de Sud a folosit, pe alocuri, de la începutul anilor 1960, și norma , adăugând câte un an la fiecare aniversare a nașterii pentru documentele medicale și legale.

Lesne de înțeles de ce autoritățile au decis să renunțe la acest șir derutant de sisteme, care va dispărea total din 2023, cel puțin în documentele oficiale.

”Schimbarea are ca scop reducerea costurilor socio-economice nenecesare, întrucât disputele legale şi sociale, dar şi deruta persistă din cauza modurilor diferite de a calcula vârsta”, a declarat Yoo Sang-bum, reprezentant al partidului de guvernământ Puterea Poporului.

Jeong Da-eun, o femeie în vârstă de 29 de ani, primește cu bucurie această veste pentru că nu va mai trebui să se gândească de două ori înainte ce vârstă are.

”Îmi amintesc că străinii se uitau miraţi la mine pentru că îmi lua atât să răspund ce vârstă am. Cine nu s-ar bucura să devină cu un an sau doi mai tânăr”, a transmis femeia.

Originile sistemului din Coreea de Sud sunt incerte, dar unii cred că are legătură cu un sistem străvechi numeric asiatic care nu avea conceptul de zero. Alții cred că omul se naște cu vârsta de 1 an pentru că se numără și cele 9 luni petrecute în burta mamei, care se rotunjesc la 12.

Adăugarea unui an de naștere la fiecare dată de 1 ianuarie e mai complicată și ar avea legătură cu cu vechi metode calcul ale calendarului din antichitate.